Más bajas en la guerra contra Irán: La Administración Trump reporta 26 nuevos militares estadounidenses heridos en combate

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de septiembre, 2026

El Departamento de Guerra informó este martes que otros 26 miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultaron heridos en combate durante los últimos meses, aumentando el número de militares estadounidenses registrados como bajas en operaciones en el extranjero. Si bien el Pentágono no proporcionó información específica sobre cuándo o dónde ocurrieron las últimas heridas, los casos fueron registrados en la base de datos de bajas militares bajo la categoría “Operaciones en el extranjero”, la cual designación que el departamento ha venido utilizando desde el 7 de julio para contabilizar heridos y fallecidos relacionados con las actividades militares estadounidenses en Medio Oriente y la guerra con Irán.

Las cifras del Pentágono muestran que 403 miembros de las Fuerzas Armadas resultaron heridos bajo la categoría “Operaciones en el extranjero” entre el 7 de julio y el 8 de septiembre. La base de datos registra por separado las bajas asociadas con la Operación Epic Fury, el nombre utilizado anteriormente por las Fuerzas Armadas para referirse a la guerra con Irán. Esa categoría contabiliza 417 militares heridos entre febrero y julio.

La actualización proporcionada por el Pentágono tuvo lugar el mismo día en que las fuerzas militares estadounidenses anunciaron haber destruido cinco petroleros iraníes en represalia por intentos de ataque contra un buque de guerra de la Armada. En respuesta, el régimen iraní nuevamente lanzó misiles contra una base de EEUU en Jordania.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó en un comunicado que atacó cuatro petroleros de crudo utilizados por la Guardia Revolucionaria Islámica en el golfo de Omán y una quinta embarcación cerca de la isla de Kharg, epicentro de la industria petrolera iraní. Según el organismo, estos barcos formaban parte de "una red clandestina de miles de millones de dólares" que financia a la Guardia Revolucionaria y a sus aliados regionales. CENTCOM precisó que la ofensiva llegó después de que Irán disparara misiles balísticos contra un buque de guerra estadounidense en dos ocasiones, en un lapso de dos días.

El ataque se produce en el marco de una guerra entre Washington e Irán que no solo entra ya en los siete meses, sino que no parece contar con un final cercano. Peor aún, el conflicto armado ha venido creando numerosos inconvenientes a nivel económico tanto en Estados Unidos como en muchas otras partes del mundo, con numerosos expertos asegurando que la situación podría empeorar a medida que pase el tiempo y la guerra siga sin tener un punto y final.