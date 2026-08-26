Revés para la congresista demócrata LaMonica McIver: la Justicia rechaza su inmunidad en el caso por golpear agentes de ICE

Publicado por Joaquín Núñez 26 de agosto, 2026

LaMonica McIver sufrió un revés judicial en el caso por presuntamente agredir a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Por dos votos contra uno, una corte federal de apelaciones rechazó su intento de utilizar la inmunidad legislativa para desestimar los cargos penales en su contra. Por lo tanto, el proceso podrá avanzar y la congresista demócrata deberá responder ante la Justicia por los hechos ocurridos 9 de mayo de 2025 fuera del Centro Federal de Inmigración Delaney Hall.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito permite que el caso impulsado por el Departamento de Justicia (DOJ) de la Administración Trump continúe. Dos de los tres jueces del panel concluyeron que las acciones por las que McIver fue acusada no estaban protegidas por la llamada cláusula de 'Speech or Debate' de la Constitución, que brinda protección a los miembros del Congreso frente a procesos judiciales por determinados actos legislativos.

McIver enfrenta tres cargos federales por el enfrentamiento ocurrido en mayo de 2025 en un centro de detención de ICE en Newark. La acusación sostiene que golpeó y forcejeó con agentes federales mientras intentaba impedir el arresto del entonces alcalde Ras Baraka, además de imputarle una tercera conducta vinculada al incidente.

La mayoría rechazó la inmunidad legislativa para los dos primeros cargos, relacionados con las acciones que McIver habría realizado para impedir el arresto de Baraka y para regresar al centro de detención, mientras que devolvió el tercer cargo al tribunal inferior para un análisis adicional.

"Al igual que los actos imputados en el primer cargo, los actos de empujar a alguien para abrirse paso y golpearlo por la fuerza son, sin lugar a dudas, ajenos al ámbito legislativo: no forman parte del proceso legislativo", escribieron los jueces en su fallo.

¿De qué acusan a McIver?

El episodio relacionado con las acusaciones ocurrió el 9 de mayo de 2025 en las afueras de un centro de detención de Nueva Jersey, mientras las autoridades locales arrestaban al alcalde Baraka. De acuerdo con el sitio web del DOJ, la acusación formal es por "obstaculizar e interferir por la fuerza con agentes federales" que intentaban arrestar a una persona fuera de Delaney Hall.

En efecto, cuando los agentes se dispusieron a arrestar al alcalde Baraka, la congresista lo abrazó para impedirlo. "En sus continuos intentos por impedirlo, McIver golpeó con el antebrazo a un agente del orden y, a su vez, intentó sujetarlo con fuerza. McIver también usó ambos antebrazos para golpear con fuerza a un segundo agente", añadieron desde el DOJ.

Los cargos fueron confirmados el pasado 10 de junio. De ser encontrada culpable, la congresista podría enfrentar una pena máxima de ocho años de prisión por el cargo de obstrucción e interferencia forzada establecido en el primer cargo de la acusación, mientras que para el segundo cargo de obstrucción e interferencia forzada la pena máxima es de ocho años.

El descargo de Mclver: "Esto no ha terminado"

A través de un comunicado difundido luego de que se conociera el fallo, la demócrata afirmó que la decisión "alienta a la Administración Trump a seguir persiguiendo a nuestras comunidades más vulnerables".

"No me rendiré ante esta Administración. Estamos explorando todas las opciones posibles. La Administración no me impedirá hacer mi trabajo ni defender lo que es correcto. Esto no ha terminado", añadió.