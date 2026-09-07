US Open: Alcaraz se pone serio y barre a Tommy Paul para alcanzar los cuartos y Sabalenka se aferra al número 1

Publicado por Israel Duro 7 de septiembre, 2026

El español Carlos Alcaraz demostró que va muy en serio a por el US Open y arrolló este domingo al estadounidense Tommy Paul, una de sus presas favoritas y un rival de entidad para ver su auténtico nivel, y se instaló en cuartos de final del torneo. En el cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka volvió a demostrar que venderá caro el número uno del mundo.

Alcaraz arrasó en la pista central al estadounidense Tommy Paul, el primer rival del Top-25 de la ATP con el que se ha topado tras su regreso de la lesión de muñeca. El número tres mundial despachó al estadounidense (21º) por 6-4, 6-3 y 6-4 con un tenis que sigue tomando altura pese a los más de cuatro meses de inactividad con los que aterrizó en Nueva York.

Alcaraz, que ha barrido a Paul en sus seis últimos duelos, culminó su recital con un descomunal golpe de derecha cruzado que dejó con la boca abierta en la grada al actor Matthew McConaughey.

Con sólo 23 años, Alcaraz suma cinco presencias en los cuartos de este Grand Slam, donde progresa como máximo favorito ante la ausencia de Jannik Sinner y las bajas prestaciones del alemán Alexander Zverev, primer cabeza de serie.

Alcaraz, a "máxima potencia" para afrontar al número 1 local, Shelton

"Logré hacer mi juego, intenté jugar mi estilo", dijo el español, antes de que le preguntaran si ya ha recuperado su "potencia máxima". "Creo que sí", respondió con una sonrisa. "Hay muchas cosas que puedo mejorar", matizó después ante la prensa. "Tuve que ser duro conmigo mismo, diciéndome una y otra vez que los servicios pueden ser mejores. Pero estoy feliz y voy a disfrutar este momento", subrayó Carlitos.

Después de cuatro asaltos sin sobresaltos, Alcaraz debe pasar su primer gran examen ante Shelton, el reciente campeón del Masters 1000 de Canadá. El número uno del tenis estadounidense despachó al griego Stefanos Tsitsipas por 6-2, 6-3 y 6-4 en menos de dos horas.

Shelton necesitaba de una actuación convincente antes de afrontar el martes el extraordinario desafío de vencer a Alcaraz. El español no solo ha vencido a Shelton en sus tres duelos anteriores sino que tiene un inmaculado balance de 13-0 frente a tenistas estadounidenses en Grand Slams.

"El nivel al que ha jugado es realmente impresionante", dijo Shelton sobre el español. "Después de no competir durante cinco meses, lo que ha hecho hasta ahora en este torneo ha sido sobrehumano". "El martes por la noche va a haber fuegos artificiales y espero que ustedes vuelvan, porque yo estoy listo", aseguró.

La promesa estadounidense Michelsen sigue asombrando: no ha cedido un set en el torneo

Fuera de las dos pistas principales, el trayecto del argentino Tomás Etcheverry descarriló a manos de Alex Michelsen.

La promesa estadounidense venció por 7-6 (8/6), 6-4 y 6-4 en un partido en que el argentino no se recuperó del golpe de perder dos pelotas de set en la primera manga.

Michelsen, único jugador que no ha cedido un set, se enfrentará en cuartos a su compatriota Frances Tiafoe, que tumbó también por la vía rápida al ruso Daniil Medvedev, séptimo cabeza de serie, por 7-6 (7/1), 6-4 y 7-6 (8/6).

Sabalenka se aferra al número 1 con uñas y dientes

Aryna Sabalenka también sigue imponiendo su ley en Nueva York, donde alcanzó los cuartos por sexto año seguido. Este domingo, la número uno mundial desactivó la amenaza de la estadounidense Taylor Townsend (46º de la WTA), una de las jugadoras más populares entre los aficionados del US Open.

Aunque le costó afianzar su servicio, zanjó el duelo por 6-4 y 6-3 y sigue sin dejarse un set en su recorrido hacia su tercera corona seguida. "Me encantan partidos así, son todo un reto. Pasar por situaciones difíciles y superarlas te da fuerza y una gran convicción de que puedes conseguirlo", remarcó

En Nueva York, donde solo cuenta una derrota en 24 partidos jugados desde 2023, Sabalenka trata también de retener su liderato de la WTA aunque no dependa enteramente de ella. La kazaja Elena Rybakina puede desbancarla automáticamente con solo avanzar hasta las semifinales y, de no lograrlo, las estadounidenses Coco Gauff y Jessica Pegula serían también aspirantes.

La campeona de Wimbledon Noskova, prueba de fuego para Sabalenka en cuartos

En cuartos Sabalenka se medirá con la checa Linda Noskova, flamante campeona de Wimbledon dos meses atrás. La número seis del mundo se estrenará en unos cuartos de US Open tras derrotar a la ucraniana Marta Kostyuk (11º), a la que ya había vencido en semifinales de Wimbledon.

Noskova, que perdonó cinco pelotas de partido, acabó con la resistencia de Kostyuk en un intenso y disputado encuentro, alentada con fuerza por el público, por 7-5, 5-7 y 6-4.

Pegula presenta su candidatura al número 1 por si fallan Rybakina y Sabalenka

En la noche, Jessica Pegula impuso su jerarquía ante la rumana Sorana Cirstea por 6-3 y 6-4 y mantiene el objetivo de llegar a su segunda final, tras la perdida en 2024 ante Sabalenka.

Su oponente en cuartos será su compatriota Emma Navarro, quien derrotó a la rusa Anna Kalinskaya por 6-4, 6-2.