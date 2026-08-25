"Demuestran su verdadera cara": Usha Vance desarma las insinuaciones personales del candidato socialista Abdul El-Sayed

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 25 de agosto, 2026

La segunda dama de Estados Unidos, Usha Vance, respondió públicamente a los comentarios lanzados por el candidato socialista al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, quien cuestionó en redes sociales la aceptación que habría tenido la esposa del vicepresidente en el entorno familiar de su cónyuge debido a sus orígenes.

La controversia comenzó luego de que el vicepresidente JD Vance criticara la postura de El-Sayed respecto a la ley islámica durante un acto público en Ohio.

Vance señaló que el candidato demócrata había calificado previamente las críticas a dicha norma como una manifestación de supremacismo blanco, asegurando que esa postura no representaba los valores del trabajador estadounidense tradicional ni la visión de su abuelo, a quien cariñosamente llamaba "Papaw".

La provocación en redes sociales y la respuesta de la segunda dama

En respuesta a la intervención del vicepresidente, El-Sayed publicó un mensaje sugerente en X: "¿Así que creemos que JD llevará a Usha con él al pasado para conocer a Papaw, o no...?". La declaración fue interpretada por analistas y críticos como una insinuación de que el abuelo de Vance no habría aceptado a Usha por su herencia india.

En una entrevista exclusiva concedida al programa Fox & Friends, la segunda dama restó peso al ataque del demócrata, señalando el afecto con el que siempre ha sido acogida por la familia del vicepresidente.

"Tengo que admitir que me dio un poco de risa", afirmó Usha Vance. "Porque sí, nunca conocí a la 'Mamaw' ni al 'Papaw' de JD. Pero sí conozco y amo a los hijos que criaron, a su madre, a su tía y a su tío. Y nunca han sido otra cosa que increíblemente cariñosos".

Validez familiar frente al discurso de división

La esposa del vicepresidente, quien conoció a JD Vance mientras ambos estudiaban en la Escuela de Leyes de Yale y con quien contrajo matrimonio en 2014, enfatizó el estrecho vínculo que mantiene con los familiares de su esposo, describiendo a la tía de este como una "segunda madre".

"Así que tengo que pensar que si criaron a hijos así, ellos también habrían sido cariñosos. Y me habría gustado mucho, mucho, mucho haberlos conocido", agregó la segunda dama durante la entrevista televisiva.

Por su parte, El-Sayed intentó defender su postura en declaraciones posteriores a MS NOW, cuestionando el discurso de Vance sobre las raíces familiares en el país. Pese a las solicitudes de comentarios planteadas por Fox News Digital, el equipo de campaña del candidato demócrata no emitió respuestas adicionales sobre la controversia.