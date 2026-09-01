La prisa de USPS por cumplir la orden de Trump sobre el voto por correo es propensa a errores, afirma un denunciante

Los casilleros inteligentes de USPS en el vestíbulo del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) AFP .

Publicado por Kevin Killough 1 de septiembre, 2026

El Servicio Postal de Estados Unidos se apresura a cumplir la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que busca aumentar la seguridad electoral en el voto por correo, y el sistema diseñado a toda prisa por USPS está lleno de errores, según un comunicado de un denunciante no identificado.

El senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, difundió el martes la declaración de esa persona. El denunciante afirma que el complejo sistema que USPS está construyendo para cumplir la orden de Trump normalmente tardaría un año, pero tiene que completarse en tres meses, informó Associated Press.

El denunciante afirma que, debido a los nuevos procedimientos, un solo error de escaneo en un lote de decenas de miles de sobres de boletas podría impedir que cualquiera de ellas llegue a los votantes.

Un juez federal bloqueó la semana pasada al Gobierno para que no implementara la orden durante dos semanas, y la Administración Trump está apelando el fallo. A veces, según la declaración del denunciante, USPS continúa con el trabajo en desafío a las órdenes del juez.

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