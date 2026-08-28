El ministro de Exteriores de España culpa a las redes sociales, Elon Musk y “megainfluencers conservadores” por la crisis migratoria en Ceuta
José Manuel Albares también apuntó a los “megainfluencers conservadores” y calificó la crisis como una “guerra cognitiva”
El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, señaló este viernes en el Congreso al propietario de X, Elon Musk, entre los actores que, según su relato, contribuyeron a amplificar la crisis migratoria registrada en Ceuta, junto con Rusia, las redes sociales y los denominados “megainfluencers conservadores”.
Albares amplió el abanico de responsabilidades por la crisis y acusó a distintos actores de utilizar las plataformas digitales para difundir supuesta desinformación e intentar sacar rédito político de la situación.
El ministro dejó fuera a Marruecos de esta lista y destacó que mantiene un contacto permanente, casi diario, con su homólogo marroquí. Según Albares, esa comunicación permitió que el 90% de los inmigrantes que habían entrado en Ceuta -supuestamente- abandonaran la ciudad antes de 24 horas.
Esa vía de comunicación se centra ahora en “gestionar el retorno de los que aún permanecen” en Ceuta y en “prevenir que se repita una situación similar” a la del 30 de julio. Albares aseguró además que “ni ha habido, ni hay ni habrá nunca ningún tipo de conversación” que cuestione la soberanía española de Ceuta y Melilla.
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#EnDirecto | Albares apunta a "mega influencers ultraconservadores," como Elon Musk, o "redes de desinformación rusa" como responsables de "un ataque a la unidad de los españoles y de los europeos" en redes aprovechando la crisis de Ceuta pic.twitter.com/z9DZMxBrE4— Europa Press (@europapress) August 28, 2026
El ministro afirmó que ha “rechazado formalmente y por todos los cauces diplomáticos” los pronunciamientos de los ministros de Justicia y de Asuntos Islámicos de Marruecos que reivindicaban los supuestos “derechos históricos” del país sobre ambas ciudades autónomas.
“Si hay un riesgo civilizatorio hoy en día proviene del ataque a la democracia” de quienes “se benefician de un poder global fuera de cualquier control democrático”, afirmó.
Albares apunta a Musk
Albares describió las redes sociales como “el canal inflamable por el que se han propagado mentiras a una escala global y velocidad sin precedentes” y calificó el fenómeno como una “guerra cognitiva”.
“El empleo de falsedades en las redes para movilizar a personas” alcanzó “una viralidad sin precedentes entre los grupos de inmigrantes”, sostuvo el ministro.
La crisis, afirmó, fue “gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas” y posteriormente “instrumentalizada de inmediato por una internacional reaccionaria que desde cuentas con alcance global buscan desestabilizar y fracturar a Europa”.
Albares arremete contra los “megainfluencers conservadores”
También mencionó directamente a Elon Musk, quien publicó varios mensajes sobre la situación en Ceuta en X. Según Albares, esos mensajes alcanzaron más de 700 millones de visualizaciones.
El ministro también aseguró que su homólogo de Exteriores de Ucrania documentó que “las redes de desinformación rusa” estaban explotando la crisis de Ceuta para “desinformar y dividir a los europeos”.