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La Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley de gastos para financiar al Gobierno hasta el 11 de diciembre

La votación, con 370 votos a favor y 48 en contra, se produce tras la aprobación de la ley en el Senado y envía el proyecto al despacho del presidente Donald Trump para su firma.

Edificio del Congreso de Estados Unidos/ Kent Nishimura

Edificio del Congreso de Estados Unidos/ Kent NishimuraAFP

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La Cámara de Representantes aprobó este martes un proyecto de ley de gastos a corto plazo para financiar al Gobierno hasta el 11 de diciembre.

La 370 a 48 se produce tras la aprobación de la ley en el Senado y envía el proyecto al presidente Donald Trump para su firma.

La firma de Trump pondrá fin de manera efectiva a la amenaza de un cierre del Gobierno hasta después de las elecciones de mitad de legislatura.

Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News. Síguelo en X.

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