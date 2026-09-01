La Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley de gastos para financiar al Gobierno hasta el 11 de diciembre

Publicado por Just The News 1 de septiembre, 2026

La Cámara de Representantes aprobó este martes un proyecto de ley de gastos a corto plazo para financiar al Gobierno hasta el 11 de diciembre.

La 370 a 48 se produce tras la aprobación de la ley en el Senado y envía el proyecto al presidente Donald Trump para su firma.

La firma de Trump pondrá fin de manera efectiva a la amenaza de un cierre del Gobierno hasta después de las elecciones de mitad de legislatura.

Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News. Síguelo en X.





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