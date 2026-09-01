La Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley de gastos para financiar al Gobierno hasta el 11 de diciembre
La votación, con 370 votos a favor y 48 en contra, se produce tras la aprobación de la ley en el Senado y envía el proyecto al despacho del presidente Donald Trump para su firma.
La Cámara de Representantes aprobó este martes un proyecto de ley de gastos a corto plazo para financiar al Gobierno hasta el 11 de diciembre.
La 370 a 48 se produce tras la aprobación de la ley en el Senado y envía el proyecto al presidente Donald Trump para su firma.
La firma de Trump pondrá fin de manera efectiva a la amenaza de un cierre del Gobierno hasta después de las elecciones de mitad de legislatura.
Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News. Síguelo en X.