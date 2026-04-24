Tras la salida de Phelan, el nuevo secretario interino de la Marina apunta a impulsar la construcción naval

Publicado por Joaquín Núñez 23 de abril, 2026

Hung Cao, secretario interino de la Marina, se expresó por primera vez en su nuevo puesto. A través de un comunicado, agradeció la confianza al presidente Donald Trump y al secretario de Guerra, Pete Hegseth. Además, aseguró que sus prioridades inmediatas son impulsar la construcción naval y garantizar la defensa de Estados Unidos.

El pasado miércoles, el Pentágono anunció la salida del secretario de la Marina, John Phelan, quien no tenía experiencia previa en las Fuerzas Armadas. Según el Wall Street Journal, había sido despedido tras meses de disputas internas con el secretario Hegseth y otros funcionarios.

Durante un evento en la Casa Blanca en el que se anunció un acuerdo con la farmacéutica Regeneron, el presidente fue consultado por la salida de Phelan, quien fue un importante donante durante la campaña de 2024: "Es un hombre muy bueno. Me caía muy bien, pero tenía algunos conflictos, no necesariamente con Pete. Es un tipo muy enérgico y tuvo algunos roces con otras personas, sobre todo en lo relativo a la construcción y compra de nuevos buques. Soy muy agresivo en lo que respecta a la construcción de nuevos buques".

En este contexto se expresó Cao, quien lo hizo en un comunicado en su nueva cuenta de X como secretario interino de la Marina: "Me he puesto manos a la obra con las funciones y responsabilidades del cargo. Mis prioridades inmediatas son cuidar de nuestros marineros y marines, impulsar las iniciativas de construcción naval y garantizar la defensa de nuestro país".

"Sigo plenamente comprometido con el cumplimiento de la misión fundamental del Departamento de la Marina como organización de combate de primer orden y con la prestación de un apoyo inquebrantable a nuestros combatientes en el campo de batalla. El Departamento agradece al secretario John C. Phelan sus servicios y le desea lo mejor en sus futuros proyectos", añadió.

De 54 años y nacido en Vietnam, Cao se graduó en la Academia Naval de los Estados Unidos. Sirvió durante más de 30 años en la Armada, siendo desplegado en Irak, Somalia y Afganistán.

En octubre de 2021, decidió retirarse para iniciar su carrera política. Como republicano, fue candidato a la Cámara de Representantes en 2022 y al Senado en 2024. Pese a que no logró ganar ninguna de las dos elecciones, su candidatura contra Tim Kaine le trajo atención nacional. Tras un llamativo discurso en la Convención Nacional Republicana de 2024, logró achicar márgenes y obtener el 45% de los votos en la elección, cuatro puntos más que el candidato republicano que compitió contra Kaine en 2020.