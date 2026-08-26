Quién es N'Kiyla Jasmine Thomas, la enfermera socialista que dio la sorpresa en Oklahoma y prometió destituir a Trump si llega al Senado

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 25 de agosto, 2026

Mientras el Partido Demócrata continúa debatiéndose entre el centro y la izquierda radical, hay una nueva estrella política en ascenso en las filas del partido azul: N'Kiyla Jasmine Thomas, una enfermera sin experiencia política previa, se impuso este martes en la segunda vuelta demócrata al Senado por Oklahoma, derrotando al abogado Jim Priest y consolidándose como la candidata demócrata para noviembre.

Con este triunfo, para muchos inesperado cuando arrancó la contienda, Thomas se convierte en la primera nominada al Senado que se identifica abiertamente como socialista demócrata en la historia del estado.

La victoria llega apenas una semana después de que la legisladora estatal Angie Nixon, también socialista demócrata, ganara la nominación demócrata al Senado por Florida, y se suma a una seguidilla de triunfos del ala izquierda del partido en este ciclo de primarias donde los electores han tenido que elegir constantemente entre figuras moderadas y nuevos rostros cada vez más a la izquierda.

El fenómeno viene alimentando, ya desde hace años, un debate interno entre sectores muy progresistas, cercanos a figuras como el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, y el ala moderada y, en algunos casos conservadora, del partido azul, que insiste en que ese camino hacia la izquierda aleja al partido de los votantes en estados conservadores.

Thomas ya había liderado la contienda inicial de junio, con un 45% de los votos frente al 24% de Priest, en una primaria de cinco candidatos donde nadie alcanzó la mayoría necesaria para evitar la segunda vuelta. Pese a haber sido ampliamente superada en fondos de campaña —recaudó apenas unos $60.000 frente a los casi $10 millones acumulados por el republicano Kevin Hern—, Thomas terminó imponiéndose con comodidad también en el balotaje interno.

Ahora deberá enfrentar al propio Hern, representante federal por el primer distrito de Oklahoma desde 2018 y candidato respaldado por el presidente Donald Trump, en una contienda donde parte en clara desventaja, pues este estado no elige a un demócrata para el Senado desde 1990, y Trump se impuso allí por casi 35 puntos en 2024. La misión luce casi imposible para Thomas, quien, no obstante, ya se ha hecho de nombre dentro del Partido Demócrata gracias a su sólido desempeño en las primarias.

Justamente, en una entrevista con la radio pública KOSU el mes pasado, le preguntaron a Thomas cómo manejaría su relación con el presidente Trump si llegase a ganar. Su respuesta fue, cuanto menos, desafiante: "Como dije, soy amable, no complaciente. Así que me voy a asegurar de trabajar con la mayor diligencia posible para que, dentro de mis primeros 100 días, logremos destituirlo, removerlo y condenarlo. Van a tener que arrancarme esta pluma de mis manos frías y sin vida antes de que yo permita que esta administración siga haciendo lo que está haciendo".

Quién es Thomas

Thomas, apenas de 31 años, nació y se crio en Ardmore, Oklahoma, y es ciudadana de la Nación Chickasaw. Antes de ascenso en la política local, trabajó como enfermera, promotora de salud comunitaria y madre de tiempo completo. Está casada desde hace seis años con su esposo Patrick, miembro activo de las fuerzas armadas, y juntos crían a dos hijos.

Su plataforma incluye la implementación de un sistema de salud de pagador único al estilo "Medicare for All", la restauración del fallo Roe contra Wade, la ampliación del Obamacare y mejoras salariales para docentes. Thomas ha insistido en que buena parte de su enfoque en salud pública nace de su propia experiencia como enfermera, particularmente en lo referido al acceso sanitario en zonas rurales del estado.

Su candidatura, construida en gran medida a través de redes sociales y sin financiamiento de PACs corporativos, según su propia campaña, la posicionaría como la primera mujer, primera mujer negra y primera mujer nativa americana en representar a Oklahoma en el Senado, en caso de ganar en noviembre.

Priest, de 70 años, abogado y exdirectivo de una organización sin fines de lucro, había argumentado durante la campaña que un perfil más moderado como el suyo tenía mejores chances frente a Hern en un estado históricamente republicano. "Mi opinión personal es que Jasmine Thomas no puede ganar en el otoño, y yo sí puedo, porque voy a poder atraer a votantes de otros sectores", había dicho semanas atrás. No obstante, los electores demócratas eligieron sin dudar a su rival, que ahora tendrá varios meses más de campaña para buscar el premio gordo: un asiento improbable para los demócratas en la Cámara Alta.