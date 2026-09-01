Una corte anula la ley del "superfondo" climático de Nueva York, alegando que la legislación federal tiene prioridad sobre ella

Publicado por Just The News 1 de septiembre, 2026

Una corte federal anuló este lunes una ley de Nueva York que pretendía sancionar a las empresas petroleras por lo que, según los defensores de la ley, son los efectos del cambio climático.

La jueza Brenda Sannes, nombrada por Obama, dictaminó que la ley del Superfondo Climático de Nueva York queda supeditada a la legislación federal, y que dicha ley "exceder los límites de la legislación estatal".

"Es precisamente porque la Ley Climática opera en un ámbito jurídico 'en el que el interés federal es tan dominante' por lo que no puede aplicarse", escribió Sannes, según informó The Hill.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, del Partido Demócrata, firmó el proyecto de ley en 2024. Este habría obligado a las empresas petroleras a pagar un total de 3.000 millones de dólares al año durante los próximos 25 años.

Los estados gobernados por republicanos y las organizaciones del sector impugnaron la ley ante los tribunales, alegando que intenta imponer las políticas climáticas de Nueva York a todo el sector energético del país. La Administración Trump también demandó a Nueva York para bloquear la ley, así como a Nuevo Hampshire, que cuenta con una ley similar en vigor.

Ken Lovett, asesor sénior de comunicación en materia de energía y medio ambiente de Hochul, declaró a The Hill que la oficina de la gobernadora está "analizando la decisión para determinar los posibles pasos a seguir".

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