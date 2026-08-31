Una demanda federal acusa a Amazon de inflar precios publicitarios a un millón de empresas mediante cobros ocultos

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 31 de agosto, 2026

La Comisión Federal de Comercio (FTC) y un bloque de 22 estados interpusieron este lunes una demanda conjunta contra Amazon, acusando al gigante del comercio electrónico de aplicar sobrecargos no revelados en sus subastas de publicidad dentro de los resultados de búsqueda.

La acción judicial cuenta con la adhesión de los fiscales generales de estados como Florida, Texas, Indiana, Iowa, Carolina del Norte y Nueva York. Las autoridades sostienen que la práctica opaca se extendió durante siete años, afectando a más de un millón de marcas y comerciantes independientes que utilizan la plataforma para promocionar sus productos.

La discrepancia entre la subasta prometida y el cobro real

El núcleo de la demanda se centra en las subastas de "segundo precio", el estándar habitual de la industria digital donde la empresa ganadora paga únicamente un centavo por encima de la segunda oferta más alta.

Según el escrito de la FTC, Amazon aseguraba a las empresas que operaba bajo ese esquema, pero presuntamente cobró a los ganadores su precio máximo ofertado en aproximadamente el 80% de las ocasiones.

"Cuando uno de los minoristas en línea más grandes del mundo incurre en una conducta desleal y engañosa, el impacto puede ser monumental", afirmó el presidente de la FTC, Andrew N. Ferguson.

"Amazon cuenta con millones de clientes publicitarios que fueron inducidos a error para pagar precios significativamente más altos. Esos mayores costos se trasladaron en gran medida a los consumidores estadounidenses".

Documentos internos citados en la querella sugieren que personal de la compañía era consciente de que los anunciantes ofertaban confiando en el modelo tradicional de segundo precio, mientras se evaluaban incrementos esperando que las marcas no redujeran sus presupuestos al no detectarlo.

Amazon rechaza la demanda y defiende su modelo de eficiencias

La respuesta corporativa de Amazon no se hizo esperar. La empresa calificó la demanda como "errada" y aseguró que las ofertas ganadoras promedio para sus anuncios patrocinados cayeron un 50% entre 2019 y 2025.

"La afirmación de la FTC desconoce fundamentalmente cómo operan los anunciantes", señaló la compañía en un comunicado. "Los anunciantes ajustan sus pujas basándose en el rendimiento en el mundo real, no en descripciones sobre la mecánica de la subasta".

La empresa añadió que, incluso bajo la premisa de las autoridades, estima haber generado un ahorro superior a los 8.000 millones de dólares entre 2021 y 2025 al priorizar la relevancia de los anuncios por encima del precio de oferta.

La coalición de fiscales estatales y la FTC buscan una orden judicial que prohíba el mecanismo cuestionado, además de exigir restituciones financieras y sanciones civiles a la plataforma.