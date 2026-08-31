Chevron, GE Vernova y otras multinacionales se alistan para sellar acuerdos energéticos clave en Venezuela

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 31 de agosto, 2026

Las corporaciones estadounidenses Chevron y GE Vernova, junto a la india ONGC, la italiana Eni y la colombiana GeoPark, se encuentran en la fase final de negociación para firmar convenios energéticos en Venezuela, según informaron cinco fuentes cercanas al proceso a la agencia Reuters.

Las firmas responden a la conclusión del periodo de seis meses establecido para la migración de contratos hacia un marco legal de hidrocarburos modificado. Esta reforma otorga mayor flexibilidad operativa a las multinacionales privadas para expandir y administrar campos petroleros, así como para gestionar de manera directa las exportaciones y la comercialización del crudo.

Expansión corporativa y acceso a reservas estratégicas

Dentro del paquete de negociaciones, los pactos que involucran a Chevron perfilan un volumen de inversión significativo.

La compañía norteamericana busca incorporar un bloque adicional en la Franja del Orinoco para ampliar sus proyectos conjuntos con PDVSA, además de un área en el norte del estado Monagas destinada al suministro de diluyentes indispensables para el procesamiento de crudo extrapesado.

Paralelamente, la firma GeoPark ha registrado progresos para asumir el campo de crudo pesado Bare, lo que le otorgaría acceso a reservas estimadas en hasta 1.000 millones de barriles. Por su parte, Eni, que opera el proyecto gasífero marino Perla junto a la española Repsol y mantiene participación en el campo Corocoro, señaló que trabaja con las partes involucradas para respaldar la reactivación del sector.

Sobre las expectativas de inversión en la región, el presidente Donald Trump mencionó ante la prensa que los gigantes energéticos estadounidenses, entre ellos ExxonMobil y Chevron, se encuentran entre las entidades comprometidas para destinar recursos al desarrollo de infraestructura en el país latinoamericano.

Transformación estructural y estabilización del mercado internacional

Estos convenios independientes coinciden con el reciente anuncio de un entendimiento entre Caracas y Washington para asegurar la participación norteamericana en 17 campos petroleros que albergan aproximadamente 64.000 millones de barriles de reservas probadas, cifra que representa cerca de una quinta parte del potencial total del país.

Las proyecciones oficiales estiman que dichos activos, ubicados en el Orinoco y el Lago de Maracaibo, podrían alcanzar una producción de 1,5 millones de barriles diarios en el largo plazo, incrementando de forma sustancial la plataforma actual del país, situada en 1,25 millones de barriles por día.

Respecto al impacto de estas medidas en la oferta global, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, destacó ante los medios que la incorporación de estos volúmenes ya aporta previsibilidad al mercado internacional: "Están [los precios del petróleo] mucho más estables en parte por lo que vemos salir de Venezuela. La reserva de 65.000 millones de barriles es una parte importante de lo que ya estamos viendo".