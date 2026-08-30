El ‘Dibu’ Martínez ficha por el Chelsea: el arquero argentino, campeón del mundo, deja el Aston Villa

Publicado por Carlos Dominguez 30 de agosto, 2026

El guardameta argentino Emiliano Dibu Martínez ha cerrado su etapa en el Aston Villa para recalar en el Chelsea, según anunciaron este domingo ambos clubes de la Premier League. El campeón del mundo de 2022 y finalista en 2026 emprende así un nuevo capítulo en su carrera, tras seis temporadas consagratorias en Birmingham.

Un traspaso de unos $10 millones

La prensa británica anunció que la operación se habría cerrado por unos 7,5 millones de libras (aproximadamente $10 millones). El Chelsea precisó que el contrato del arquero argentino se extiende por tres temporadas.

Según informó AFP, el Chelsea se mostró "encantado" con la llegada del argentino, que disputará la titularidad al español Robert Sánchez, cuestionado de nuevo tras su actuación en la primera jornada de la Premier League ante el Fulham (3-2).

"Estoy encantado de estar en este club de fútbol", declaró Martínez, citado en el comunicado del Chelsea. "Quiero tener éxito aquí. Soy alguien que quiere ganar en todo lo que hace y quiero traer eso aquí, a este club, porque es un equipo que gana títulos, así que creo que es una buena unión", añadió.

Del banquillo del Arsenal al estrellato en Villa Park

El Dibu, de 33 años, llegó al Aston Villa en 2020 procedente del Arsenal, donde había encadenado cesiones y un rol de suplente sin llegar a consolidarse como titular. Ese puesto sí lo encontró en Villa Park, donde se convirtió en pieza clave y culminó su etapa levantando la Europa League el pasado mes de mayo, en su última campaña con el club.

El Aston Villa no escatimó elogios en su despedida: "Por sus actuaciones estelares y su contagiosa competitividad, Emi siempre será recordado por su parte en nuestro trayecto y éxito reciente", señaló el club en un comunicado.

Sus 256 partidos con el Aston Villa en todas las competiciones coincidieron con su asentamiento como guardameta titular de la selección argentina. Con la Albiceleste levantó el Mundial de 2022 y dos Copas América (2021 y 2024). A nivel individual, ha sido reconocido con el Trofeo Yashin en dos ocasiones (2023 y 2024), el galardón que France Football entrega al mejor portero del año durante la ceremonia del Balón de Oro.