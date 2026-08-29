Cam Schlittler alcanza los 200 ponches en el triunfo de los Yankees ante los Medias Rojas
A sus 25 años, el jugador se convirtió en el cuarto Yankee más joven en alcanzar esa cifra, detrás de Al Downing, Luis Severino y Bob Turley.
Los Yankees de Nueva York derrotaron 1-0 a los Medias Rojas de Boston este viernes en el Bronx, en un triunfo clave para la pelea por el primer puesto del Comodín de la Liga Americana y la división Este.
Según informó la MLB, Cam Schlittler fue protagonista al lanzar hasta el sexto inning, ponchar a ocho bateadores y alcanzar los 200 ponches en la temporada. A sus 25 años, se convirtió en el cuarto Yankee más joven en alcanzar esa cifra, detrás de Al Downing, Luis Severino y Bob Turley.
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Paul Goldschmidt conectó el único jonrón del encuentro en el tercer inning, mientras que Cody Bellinger protagonizó una de las jugadas defensivas decisivas al retirar a Ceddanne Rafaela en el plato con un lanzamiento de 99.7 mph desde los jardines.
Con la victoria, los Yankees (76-58) ampliaron a tres juegos su ventaja sobre Boston (73-61) por el primer puesto del Comodín, mientras los Rays de Tampa Bay (80-54) continúan liderando el Este de la Liga Americana.