La Justicia permite a Trump reactivar su intento de revocar la condena penal en el caso Stormy Daniels

Publicado por Natalia Mittelstadt 6 de noviembre, 2025

Una corte federal de apelaciones permitió el jueves al presidente Trump reactivar su intento de anular su condena penal en el caso Stormy Daniels.

La corte de apelaciones del 2º Circuito de Estados Unidos permitió al presidente argumentar ante una corte inferior para trasladar su caso a una corte federal, reportó The Hill.

El año pasado, Trump fue condenado por 34 cargos en una corte del estado de Nueva York por falsificar documentos comerciales para silenciar su supuesta aventura con la estrella porno Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016.

Un panel de tres jueces de la corte de apelaciones dictaminó que "no puede estar seguro" de que un juez inferior haya considerado adecuadamente los argumentos de Trump al solicitar el traslado del caso.

"La corte pasó por alto lo que consideramos cuestiones importantes que influyen en la cuestión fundamental de la causa justificada", escribió la corte.

Los jueces afirmaron que no tienen opinión sobre si la estrategia de Trump debería prosperar finalmente, solo que el juez inferior debe reconsiderar su fallo anterior.

"Dejamos en manos del competente y experimentado juez de distrito la decisión de solicitar más información a las partes o celebrar una audiencia para ayudarle a resolver estas cuestiones", escribió la corte.

