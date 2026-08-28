La confianza del consumidor cae en agosto

Publicado por AFP 28 de agosto, 2026

La confianza de los consumidores cayó en agosto, según datos publicados este viernes, reflejando las preocupaciones por la persistente inflación.

El índice de la Universidad de Michigan se situó en 51,7 puntos en agosto, con una ligera revisión alza frente a los 51 puntos de una lectura preliminar. Esto supuso un retroceso con respecto a los 55,2 puntos de la lectura de julio.

"La confianza del consumidor confirmó su lectura de principios de meses y cayó alrededor de un 6% respecto al mes pasado", dijo Joanne Hsu, directora de la encuesta.

Esto representa una caída del 11% frente a hace un año, con el pesimismo alimentado, aseguró, por "la preocupación constante de que la inflación seguirá elevada en el futuro cercano".

Este resultado llega a meses de las elecciones de mitad de mandato en noviembre, claves para el partido republicano del presidente Donald Trump.

Los datos de la encuesta mostraron que los consumidores de mayor edad, junto con los grupos de ingresos bajos y medios, registraron una caída más fuerte en la confianza.

Aunque las expectativas de la inflación anual descendieron ligeramente hasta el 4,0%, desde el 4,2% en julio, las lecturas actuales aún superan los niveles antes de la guerra.