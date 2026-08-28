Los rivales de los principales favoritos en la liguilla de la Champions
La ceremonia del sorteo de la fase de liga del torneo de fútbol UEFA Champions League 2026-2027 se celebró en el Grimaldi Forum del Principado de Mónaco.
Estos serán los rivales de los favoritos en la liguilla de la Champions 2026-2027, según el sorteo efectuado este jueves en Mónaco:
PSG (FRA)
Barcelona (casa), Manchester City (fuera), Roma (casa), Aston Villa (fuera), Galatasaray (casa), Villarreal (fuera), Slovan Bratislava (casa), Como (fuera)
Bayern Munich (GER)
Arsenal (casa), Atletico Madrid (fuera), Betis (casa), Manchester United (fuera), Bodo/Glimt (casa), Lille (fuera), Slavia Praga (casa), Viking (fuera)
Real Madrid (ESP)
Inter Milán (casa), Arsenal (fuera), PSV Eindhoven (casa), Roma (fuera), RB Leipzig (casa), Shakhtar Donetsk (fuera), LASK Linz (casa), AEK Atenas (fuera)
Liverpool (ENG)
Atlético Madrid (casa), Inter Milán (fuera), Oporto (casa), Brujas (fuera), Villarreal (casa), Fenerbahce (fuera), Lens (casa), LASK Link (fuera)
Inter de Milán (ITA)
Liverpool (casa), Real Madrid (fuera), Brujas (casa), Borussia Dortmund (fuera), Shakhtar Donetsk (casa), Feyenoord (fuera), Stuttgart (casa), Slovan Bratislava (fuera)
Manchester City (ENG)
Paris Saint-Germain (casa), Barcelona (fuera), Sporting Lisboa (casa), Oporto (fuera), Nápoles (casa), RB Leipzig (fuera), AEK Atenas (casa), Lens (fuera)
Arsenal (ENG)
Real Madrid (casa), Bayern Munich (fuera), Borussia Dortmund (casa), Betis (fuera), Lille (casa), Nápoles (fuera), Sabah (casa), Slavia Praga (fuera)
Barcelona (ESP)
Manchester City (casa), Paris Saint-Germain (fuera), Aston Villa (casa), Sporting Lisboa (fuera), Feyenoord (casa), Galatasaray (fuera), Como (casa), Sabah (fuera)
Atlético de Madrid (ESP)
Bayern Munich (casa), Liverpool (fuera), Manchester United (casa), PSV Eindhoven (fuera), Fenerbahce (casa), Bodo/Glimt (fuera), Viking (casa), Stuttgart (fuera)
Borussia Dortmund (GER)
Inter Milán (casa), Arsenal (fuera), Betis (casa), Aston Villa (fuera), Villarreal (casa), Bodo/Glimt (fuera), AEK Atenas (casa), Sabah (fuera)
Aston Villa (ENG)
Paris Saint-Germain (casa), Barcelona (fuera), Borussia Dortmund (casa), Brujas (fuera), Fenerbahce (casa), Galatasaray (fuera), Viking (casa), Slavia Praga (fuera)
Manchester United (ENG)
Bayern Munich (casa), Atlético Madrid (fuera), Roma (casa), Sporting de Lisboa (fuera), RB Leipzig (casa), Villarreal (fuera), Sabah (casa), Como (fuera)