Las "organizaciones benéficas" deducibles de impuestos sirvieron de canal para la inscripción de votantes demócratas

Publicado por Just The News 28 de agosto, 2026

Las organizaciones sin ánimo de lucro de izquierdas están utilizando entidades intermediarias para impulsar el registro de votantes entre los grupos demográficos con mayor probabilidad de votar a los demócratas, según afirma un nuevo informe.

El informe, titulado "Las "organizaciones benéficas" que influyen en las elecciones: 2024 y más allá", elaborado por el Capital Research Center (CRC), reveló que varias organizaciones de tipo 501(c)(3) de tendencia izquierdista -a las que se les prohíbe participar en cualquier campaña política a favor o en contra de un candidato y cuyas donaciones son deducibles de impuestos- actuaron como conductos para organizaciones 501(c)(4), a las que se les permite participar directamente en política partidista.

Esas organizaciones exentas de impuestos gastaron 638 millones de dólares durante el ciclo electoral de 2024, según el informe, para inscribir a los votantes con mayor probabilidad de votar a los demócratas.

Tres organizaciones 501(c)(3) —America Votes Education Fund (AVEF), Guarantee Our Votes Project (GOVP) y Democracy Matters Foundation— destinaron, en la práctica, la totalidad de su gasto anual a organizaciones 501(c)(4) afiliadas , sin llevar a cabo prácticamente ninguna actividad programática independiente.

America Votes Education Fund: AVEF informó en su último formulario 990 del IRS que concedió 20.748.002 dólares en subvenciones a su filial 501(c)(4), America Votes, mientras que gastó tan solo 532 dólares en gastos de oficina y 274 dólares en gastos de recaudación de fondos en 2024, y no pagó a ningún empleado.

Además, tres miembros de la junta directiva de la organización 501(c)(3) son también el presidente, director de operaciones y tesorero de la organización 501(c)(4). America Votes, cuyas donaciones no son deducibles de impuestos, afirma que su misión es "crear una democracia más justa y representativa aumentando la participación electoral en todo el país. Nuestra coalición lleva a cabo programas no partidistas y centrados en la educación para involucrar a los votantes, especialmente a los que acaban de adquirir el derecho al voto y a los que votan con poca frecuencia".

Proyecto "Guarantee Our Votes" (GOVP): GOVP gastó solo el 0,2% de sus 13.919.873 dólares gastos de 2024 en gastos legales y de oficina; el resto se destinó a subvenciones, incluidos 13,85 millones de dólares a America Works USA y 30.000 dólares al proyecto New Hampshire Youth Movement. Estas cantidades suponen un enorme aumento del gasto con respecto al año anterior, cuando GOVP concedió tan solo 166.016 dólares en subvenciones.

La página web de America Works USA consta de una sola página, en la que se describe su misión como encontrar "formas únicas y creativas de promover políticas progresistas, fortalecer nuestra democracia y construir una infraestructura sólida en los estados".

Fundación Democracy Matters: La DMF destinó el 96% de sus gastos de 2024 a subvenciones, según sus formularios 990, y donó 31,38 millones de dólares a su organización afiliada 501(c)(4), Democracy Matters, que afirma que su objetivo es "conectar y crear una comunidad de donantes a favor de la democracia".

Ninguna de las organizaciones sin ánimo de lucro mencionadas anteriormente respondió a una consulta de Just the News antes del cierre de esta edición.

Scott Walter, presidente de CRC, que fue entrevistado recientemente en Just the News, No Noise, detalló otras dos organizaciones que siguen el mismo patrón.

"Si quieres ganar unas elecciones, ¿qué tienes que hacer? Tienes que inscribir a los votantes y, después, conseguir que voten", afirmó.

"Bueno, en eso es en lo que se centra esta maquinaria. Y hay grupos como el Voter Participation Center y el Voter Registration Project que afirman que solo están ayudando -ya sabes, ayudando a la gente a cumplir con su deber cívico-".

"Pero orientan sus esfuerzos de forma muy específica hacia donde conseguirán más votos demócratas, y afirman que esto sigue siendo una labor benéfica. Pero fíjate en el Voter Participation Center en un año electoral. Es posible que ese año gasten dos tercios de su dinero en empresas con ánimo de lucro del Partido Demócrata especializadas en segmentación precisa. Ahora bien, ¿te parece que eso es una labor benéfica no partidista?"

A qué se destina el dinero



El CRC alega que el dinero que las organizaciones 501(c)(4) destinan al registro de votantes se destina únicamente a grupos demográficos que históricamente se han inclinado por votar a los demócratas.

Este tipo de estrategia se remonta al menos a 2015, durante la fallida campaña presidencial de Hillary Clinton, cuando el presidente de la campaña, John Podesta, hizo clic en un correo electrónico de phishing, lo que permitió a los piratas informáticos acceder a todos los correos electrónicos de la campaña. Un correo electrónico, procedente del presidente de la fundación privada del multimillonario suizo Hansjörg Wyss, exponía un plan detallado para utilizar las organizaciones 501(c)(3) con el fin de inscribir a votantes, a pesar de que las organizaciones 501(c)(3) no pueden participar en ese tipo de política partidista.

"Pero no todos los votantes", escribieron los autores del CRC, Parker Thayer, Robert Stilson y Fred Lucas. "En unas tablas presentadas con total frialdad, el plan resume el 'total de votos de personas no blancas' que podrían generarse en ocho estados clave indecisos, mientras que las modificaciones aún visibles muestran que se han eliminado párrafos enteros sobre cómo derrotar a los republicanos y 'remodelar el electorado' [de una versión anterior del plan...]. El plan consistía en dirigir el registro de votantes de las organizaciones 501(c)(3) únicamente hacia aquellos grupos demográficos cuyas tendencias de voto, casualmente, benefician al Partido Demócrata con el propósito específico de ganar las elecciones".

La maquinaria empezó a ponerse en marcha de verdad en 2020, pero se intensificó en 2024, con un gasto de 638 millones de dólares durante las últimas elecciones presidenciales. La cifra de 638 millones de dólares es la propia estimación del CRC sobre los gastos de 83 de las principales organizaciones 501(c)(3) dedicadas al registro de votantes y a la movilización electoral, y, utilizando los mismos cálculos, la organización descubrió que esas organizaciones gastaron 491,5 millones de dólares en 2020, lo que supone un aumento del 30%.

Lo que hacen estas organizaciones sin ánimo de lucro no es ilegal, y todo figura en sus formularios 990. Sin embargo, el mes pasado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent , declaró a Just the News que su departamento estaba investigando a las grandes organizaciones 501(c)(3) con entidades 501(c)(4) asociadas para examinar "cómo se mueve el dinero entre esas entidades" y si han "cruzado la línea".

No son las únicas



Just the News ya informado anteriormente sobre una situación similar con el Third Way Institute, que transfiere casi todas sus donaciones deducibles de impuestos a su entidad 501(c)(4), Third Way.

Third Way no se dedica al registro de votantes, pero se ha comprometido a hacer campaña contra los políticos de izquierda más radicales con el fin de beneficiar a los demócratas moderados.

A modo de comparación, la Fundación Heritage destina tan solo 9 millones de dólares de su presupuesto en subvenciones, es decir, menos del 1% de sus gastos.

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