El ICE arrestó al menos 1.328 inmigrantes ilegales durante un operativo en Virginia y Maryland

Publicado por Williams Perdomo 25 de agosto, 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestó a 1.328 inmigrantes en situación irregular entre el 1 y el 14 de agosto durante una operación de control migratorio en Virginia y Maryland, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La operación, denominada “Operation Safe Community – Washington, DC”, se concentró principalmente en los suburbios de Washington DC en ambos estados, aunque los agentes de ICE también realizaron acciones específicas de control migratorio en distintos puntos de Virginia y Maryland.

Según el DHS, entre las personas arrestadas había individuos con antecedentes que incluyen condenas por agresión sexual, secuestro, conducción bajo los efectos del alcohol, fuga tras un accidente, robo de identidad y robo. El departamento también señaló que algunos de los detenidos habían sido arrestados por asesinato, intento de asesinato y violación.

Del total de 1.328 personas arrestadas, casi 400 habían sido condenadas o acusadas de delitos en Estados Unidos, según el DHS.

La agencia también informó del arresto de integrantes de pandillas criminales transnacionales, entre ellas MS-13, 18th Street Gang y Tren de Aragua.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, destacó el trabajo de los agentes durante el operativo y afirmó que entre los detenidos había agresores sexuales, secuestradores, conductores ebrios, ladrones y miembros de pandillas.

“Mientras los políticos santuario de Virginia y Maryland continúan poniendo las necesidades de los inmigrantes ilegales por encima de la seguridad de los estadounidenses, la Administración Trump siempre pondrá primero a los ciudadanos estadounidenses”, afirmó Mullin.

Por su parte, Patricia Hyde, directora interina adjunta de Operaciones de Ejecución y Remoción de ICE, afirmó que los agentes trabajaron para localizar y arrestar a personas con antecedentes criminales en comunidades de Virginia y Maryland.