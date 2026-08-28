¿Protección judicial a cambio de qué? EEUU intercede por el empresario Alejandro Betancourt, acusado de desfalcar a Venezuela

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 27 de agosto, 2026

Según reveló una investigación exclusiva del Washington Post, altos funcionarios de la administración estadounidense intercedieron ante la justicia de Suiza para frenar la causa penal contra el polémico empresario venezolano Alejandro Betancourt.

Las gestiones buscaron levantar las órdenes de arresto y restricciones de viaje sobre el magnate de 46 años, señalado por su participación en operaciones de blanqueo y desfalco al erario venezolano, a fin de utilizarlo como intermediario en la reestructuración del sector petrolero.

Las gestiones diplomáticas de alto nivel incluyeron contactos directos del asistente del Secretario de Estado, Christopher Landau, la ex fiscal general Pam Bondi y el ex subfiscal Todd Blanche con autoridades suizas.

En estas conversaciones, los representantes de EEUU abogaron para que el expediente contra Betancourt se cerrara sin condenas penales ni penas de cárcel, priorizando la libre circulación del empresario.

Un historial de opacidad y saqueo al erario venezolano

Alejandro Betancourt ha sido objeto de múltiples investigaciones en Estados Unidos, España y Suiza por delitos de lavado de dinero derivados de esquemas de corrupción con la estatal PDVSA. Entre las causas destaca la denominada 'Operación Money Flight' en el sur de Florida, una red de corrupción que malversó más de 1.200 millones de dólares mediante fraudes cambiarios con la moneda venezolana.

En dicho expediente, imputados e investigaciones federales identificaron a Betancourt como uno de los conspiradores no señalados formalmente, luego de que este contratara a prominentes abogados para frenar su acusación.

Para gran parte de la sociedad venezolana, las actividades de Betancourt simbolizan los abusos y el saqueo institucional que destruyeron la economía del país.

Su trayectoria despegó a los 30 años cuando su empresa, Derwick Associates, obtuvo millonarios contratos de infraestructura eléctrica bajo el régimen socialista de Hugo Chávez, en medio de severos señalamientos de sobreprecio e inoperancia que dejaron al país a oscuras.

Inmunidad pragmática a cambio de control operativo

Pese a este turbulento historial, Washington recurrió a Betancourt debido a su control de la firma North American Blue Energy Partners (NABEP) —la segunda mayor operadora privada en suelo venezolano— y sus nexos directos con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Mauricio Claver-Carone, exasesor de la Casa Blanca, llegó a calificar a Betancourt como un "aliado importante" para garantizar el flujo de crudo hacia mercados internacionales.

Tras la intercesión de EEUU, la fiscalía de Zúrich retiró la orden de extradición que pesaba sobre el empresario en el Reino Unido, mientras que el Departamento de Estado le otorgó un visado de múltiples entradas para viajar a territorio norteamericano.