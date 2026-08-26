El Tesoro sanciona a Palestine Action, a un colectivo italiano y a Masar Badil por apoyo a actos de terrorismo

Publicado por Carlos Dominguez 26 de agosto, 2026

El Departamento del Tesoro sancionó este miércoles a tres organizaciones que Washington describe como parte de redes “terroristas violentas de extrema izquierda”. La medida la ejecuta la OFAC, la oficina de control de activos extranjeros, al amparo de la orden ejecutiva 13224. Entran en la lista SDN Palestine Action (Reino Unido), Autistici Inventati (Italia) y Masar Badil, más dos de sus dirigentes.

"Los extremistas de extrema izquierda, sus organizaciones de fachada y quienes les dan apoyo deben saberlo: aplicaremos todo el peso de nuestras herramientas económicas", afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. "El terrorismo político no tiene cabida en nuestra sociedad, y seguiremos cortando las fuentes de financiación de estos grupos hasta que sean eliminados".

Palestine Action, ya prohibida en Reino Unido

Tesoro acusa al grupo británico, fundado en 2020, de haber respaldado desde julio de ese año actos que hirieron a policías británicos, intimidaron a empresas y buscaron coaccionar al Gobierno del Reino Unido. Cita irrupciones en infraestructuras de defensa e instalaciones militares y daños millonarios a equipo. Dice que el grupo promociona esas acciones en redes y alienta tácticas similares, también en Estados Unidos y en la frontera con México.

Londres lo proscribió en julio de 2025 bajo la ley antiterrorista. Washington presenta su designación como complemento de esa veda. La causa legal: asistencia material o tecnológica a un acto de terrorismo.

Autistici Inventati: la infraestructura digital

Tesoro presenta a Autistici Inventati como un proveedor de herramientas digitales: hosting, correo cifrado, chat, videoconferencias y la plataforma de blogs Noblogs.

Tesoro dice que Autistici no presta servicio a cualquiera: solo a personas y colectivos que considera alineados con su ideología "antifascista" y "antimilitarista", y que entre sus clientes ha habido organizaciones ya sancionadas, como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Por eso lo designa: apoyo material o tecnológico a un acto de terrorismo.

Masar Badil y el FPLP

Tesoro describe a Masar Badil como una red transnacional y, a la vez, una fachada de Samidoun, la red de solidaridad con presos palestinos. En octubre de 2024, Estados Unidos y Canadá sancionaron a Samidoun por considerarla un instrumento del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), organización terrorista extranjera desde 1997.

Según el comunicado, Masar Badil y Samidoun son el mismo proyecto político: comparten recaudación y comité ejecutivo. Ahí figuran Khaled Barakat, Mohammad Khatib y Jaldia Abubakra, ya sancionados. Hoy Tesoro añade a dos dirigentes de Masar Badil: Zaid Abdulnasser, en Alemania, y Rawa Alsagheer, en Brasil. La organización entra en la lista por actuar en nombre de Samidoun.

Qué implica la sanción

Quedan bloqueados los bienes de los designados que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. Salvo licencia de la OFAC, está prohibido operar con ellos. Violar las normas puede acarrear multas o cargos penales. Bancos extranjeros que faciliten transacciones relevantes se exponen a sanciones secundarias.

Tesoro aclara, en su FAQ 1190, que no sanciona el discurso político protegido por la Constitución. Define terrorismo, según la orden de 2001, como actos violentos o peligrosos para la vida, la propiedad o la infraestructura pensados para intimidar a civiles o coaccionar a un Gobierno.

La Estrategia antiterrorista de 2026 sitúa a estos grupos entre las tres grandes amenazas internas que enumera Washington. Tesoro presenta la ofensiva como continuación de la acción del Departamento de Estado del 13 de noviembre de 2025 contra células que llama Antifa.