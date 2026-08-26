Trump rinde homenaje a los trece militares asesinados en la retirada de Afganistán: “¡Nunca serán olvidados!”

Publicado por Joaquín Núñez 26 de agosto, 2026

Donald Trump rindió homenaje a los trece miembros del Ejército que fallecieron durante la retirada de Afganistán de 2021, cuando el presidente y comandante en jefe era Joe Biden.

"Hoy rendimos homenaje a los trece valientes HÉROES estadounidenses que fueron trágicamente asesinados hace cinco años por malvados terroristas yihadistas en Kabul, Afganistán", escribió el presidente.

Además, volvió a responsabilizar a la Administración Biden por las condiciones en las que se produjo la retirada de Afganistán y calificó el operativo como una de las mayores tragedias de la historia estadounidense

"Esta catástrofe fue el resultado de la retirada del país totalmente fallida de Sleepy Joe Biden, que dejó indefensos a nuestros maravillosos militares, hombres y mujeres, y permitió que los talibanes liberaran a miles de terroristas y criminales sedientos de sangre que estaban recluidos en la prisión de Bagram. Esta fue una de las mayores atrocidades en la historia de nuestra nación, y nunca podremos olvidar que fue el resultado de la absoluta incompetencia de Joe Biden y de los demócratas que estaban al mando", añadió.

A su vez, Trump recordó que durante su campaña presidencial de 2024 se reunió con las familias de los militares caídos y que les prometió hacer justicia por sus seres queridos: "Les prometí que haríamos justicia cuando regresara a la Casa Blanca, ¡y así lo hemos hecho! Detuvimos rápidamente al malvado cerebro responsable de la muerte de nuestros militares, y ha sido uno de mis mayores honores como comandante en jefe".

El presidente hizo referencia a la captura de Mohammad Sharifullah, miembro de ISIS-K que participó en la planificación del atentado de Abbey Gate. Sharifullah fue arrestado el 2 de marzo de 2025 y trasladado posteriormente a Estados Unidos. El Departamento de Justicia (DOJ) lo acusó de proporcionar y conspirar para proporcionar apoyo material a ISIS-K, lo que resultó en la muerte de los 13 militares estadounidenses.

En abril de 2026, un jurado federal lo declaró culpable de participar en una conspiración de nueve años para brindar apoyo material a ISIS-K. Sharifullah permanece detenido a la espera de que un juez determine su sentencia.