EEUU desplegará el portaaviones USS Theodore Roosevelt en el Medio Oriente en plena guerra contra Irán

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de agosto, 2026

El poderoso portaaviones USS Theodore Roosevelt se prepara para un posible despliegue en Medio Oriente en las próximas semanas, donde reemplazaría a otro portaaviones estadounidense mientras las fuerzas militares del país continúan haciendo cumplir un bloqueo naval en el mar Arábigo. Según señaló el medio USNI News, se espera que el portaaviones y su grupo de ataque partan de San Diego y se dirijan hacia el área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos para relevar al USS George Washington, en un despliegue que tendría una duración de más de siete meses.

El despliegue previsto se produce mientras la Armada de Estados Unidos enfrenta las consecuencias del prolongado despliegue del USS Abraham Lincoln en la región. El portaaviones pasó más de 250 días en el mar sin realizar una escala portuaria, lo que generó preocupaciones sobre la salud mental de los marineros. También se reportó que al menos un marinero cayó por la borda y que hubo escasez de suministros a bordo del buque de guerra, que tiene un peso aproximado de 100.000 toneladas.

El Lincoln fue reemplazado la semana pasada por el USS George Washington y se espera que realice una escala portuaria en Tailandia en los próximos días. Según los informes, el Roosevelt eventualmente reemplazaría al Washington. Sin embargo, se desconoce si también asumiría las labores del USS George H.W. Bush -el cual también se encuentra operando en Medio Oriente- o si terminaría operando en conjunto con este.

La noticia sobre el despliegue del Roosevelt tiene lugar en el marco de una guerra contra Irán que, tras seis meses de ataques y negociaciones, no parece contar con un final cercano a la vista. A pesar de esto, el coronel retirado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos Mike Jernigan reveló este jueves en Fox News que fuerzas estadounidenses han debilitado significativamente la infraestructura naval de Irán y han reducido considerablemente su capacidad para coordinar ataques en el estrecho de Ormuz. Según Jernigan, los daños infligidos a la infraestructura naval iraní han dejado al régimen con opciones limitadas para amenazar el tráfico comercial a través de esta estratégica vía marítima.