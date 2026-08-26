Oklahoma: Mike Mazzei, el candidato de Trump, se queda con la nominación republicana para gobernador

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de agosto, 2026

El exsenador estatal republicano Mike Mazzei se impuso este martes sobre el fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, en la segunda vuelta de las primarias republicanas para gobernador por una diferencia estrecha, representando una importante victoria para el presidente Donald Trump, quien respaldó a Mazzei en la contienda. Si bien el fiscal general había terminado por un estrecho margen por delante de Mazzei en las primarias republicanas iniciales, encuestas recientes mostraban que la segunda vuelta estaba demasiado reñida para determinar un claro favorito.

Trump respaldó por primera vez a Mazzei en mayo en la contienda para suceder al gobernador republicano Kevin Stitt, quien no puede aspirar a otro mandato debido a los límites de permanencia en el cargo, y continuó reiterando su apoyo al exlegislador estatal. En una publicación en Truth Social la semana pasada, el mandatario republicano elogió a Mazzei y criticó a Drummond, escribiendo: “Drummond no es el hombre indicado. Tiene una mala actitud y no defiende los Valores de Oklahoma, que DEBEN VOTAR POR ‘MIKE MAZZEI PARA GOBERNADOR’ el martes 25 de agosto”.

Ambas campañas recibieron un importante respaldo financiero. Según un informe estatal de financiación de campañas previo a la segunda vuelta, Drummond recaudó aproximadamente $10 millones a través de contribuciones, préstamos y comités de acción política. Mazzei recaudó cerca de $12.5 millones, incluidos $11 millones que prestó personalmente a su campaña.

Si bien Mazzei recibió un fuerte respaldo por parte de Trump y una parte importante de la facción MAGA de los republicanos, lo cierto es que Drummond consiguió el respaldo de varias figuras y organizaciones prominentes de Oklahoma, entre ellas la Orden Fraternal de Policía del Estado de Oklahoma, el presidente republicano pro tempore de la Cámara de Representantes, Anthony Moore, y el exentrenador del equipo de fútbol de la Universidad de Oklahoma, Barry Switzer.

Con su victoria, Mazzei parte como el gran favorito para ganar las elecciones generales de noviembre, en las que se enfrentará a la representante estatal demócrata Cyndi Munson, tomando en cuenta la marcada tendencia republicana del electorado del estado.