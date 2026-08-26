El Servicio Secreto investiga un vídeo iraní que amenaza a Barron Trump y pone precio a su cabeza

Publicado por Carlos Dominguez 26 de agosto, 2026

El Servicio Secreto confirmó que conoce un vídeo emitido por la televisión estatal iraní en el que se amenaza a Barron Trump, el hijo menor del presidente Donald Trump, y se anuncia una recompensa de $10 millones.

El portavoz del Servicio Secreto, Nate Herring, dijo a The Epoch Times que el organismo "conoce el vídeo e investiga cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza contra nuestras personas protegidas". El funcionario rehusó entrar en detalles de inteligencia, alegando seguridad operativa.

Una producción de la Guardia Revolucionaria

El 24 de agosto, el Canal 3 de la televisión estatal iraní puso en antena un vídeo de tres minutos titulado "¿Dónde y cómo deberíamos matar a Barron Trump?". The Epoch Times lo liga a productoras de la Guardia Revolucionaria (IRGC). El título, que pregunta cómo matar al hijo del presidente, de 20 años, incluye una recompensa de $10 millones. El montaje afirma que lo vigilan y presume de conocer su universidad, sus trayectos y su vida privada.

El vídeo también asegura que Barron usa el dictado de voz en una plataforma de juegos, que ya tienen sus cuentas y nombra a un par de sus amigos. Asimismo, el montaje cita Trump Tower, el edificio donde suele alojarse.

Un vídeo precedente apuntó a Melania

No es la primera advertencia. En julio, una agencia afín al IRGC publicó un vídeo similar contra la primera dama, Melania Trump, en el que afirmaba conocer su dispositivo y sus movimientos. Aquel montaje terminaba con una frase que se repite en el de esta semana: "Esto es solo el principio. Barron Trump, espéranos".

The Epoch Times afirma que no obtuvo respuesta inmediata de la universidad sobre si reforzó medidas de seguridad.