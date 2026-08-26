Alerta migratoria: abogada advierte en Voz News que los solicitantes de asilo están siendo detenidos por ICE y explica qué deben hacer los inmigrantes ante una posible detención

Publicado por Luis Francisco Orozco 25 de agosto, 2026

La abogada Gladys Carredeguas analizó este martes en el noticiero de Voz News, conducido por la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor, los recientes cambios en materia migratoria y los reportes sobre una posible revocación masiva de visas de turismo y negocios que podría afectar a extranjeros que ingresaron a Estados Unidos y posteriormente solicitaron asilo. Carredeguas comentó que, si bien dicha información no ha sido confirmada completamente, la posible medida podría estar relacionada con los operativos y detenciones que han venido realizando las autoridades migratorias.

“La razón de por qué quieren revocar esta cantidad de visas es quizás para legalizar un poco estas detenciones erróneas o ilegales que han estado ocurriendo. Porque no podemos decir que todas las personas que han sido detenidas ha sido por razones válidas. Y que todo loque los funcionarios migratorios están haciendo está correcto. Definitivamente no. Esta revocación de visas busca aquellas personas que aplicaron asilo dentro de los Estados Unidos”, dijo Carredeguas.

Al ser preguntada sobre si la eventual revocación de dichas visas dejaría desprotegidos a quienes mantienen solicitudes de asilo pendientes, la abogada explicó que estas personas continúan teniendo un proceso legal en Estados Unidos y no adquieren automáticamente un estatus migratorio ilegal. “No es que se queden desprotegidos, ellos se quedaron más del tiempo establecido. Una persona que haya sometido un asilo en el año 2016, obviamente ya se pasó de más de seis meses de la estadía legal que le había brindado los Estados Unidos. Estas personas ya aplicaron a un asilo y estas personas están en un proceso legal como asilados. Estas personas no tienen un estatus ilegal. Estas personas tienen un estatus de asilado pendiente que a pesar de que no se ha considerado una residencia o una ciudadanía, estos son estatus que permiten al individuo trabajar, someterse a taxes, manejar, obtener una licencia y pues hacer las cosas de manera legal dentro del país.”

Sobre la posibilidad de que solicitantes de asilo y beneficiarios de programas como el parole o el TPS sean objetivos de los operativos de ICE, Carredeguas aseguró que esto ya está ocurriendo. “No es que puedan ser, es que lo son. Lo sé de primera mano, lo sé porque son la mayoría de los clientes que llegan a mi oficina. Hay muchas personas que tienen un proceso caminando en los Estados Unidos, tenían una corte planeada para el año 2027, 2028, 2029. Y vamos a ser sinceros, no vamos a tapar más estos huecos. ICE está yendo a lugares de trabajo, ICE está yendo a campos, ICE está yendo a las construcciones, ICE está yendo afuera de las escuelas. Entonces, tienen el trabajo sencillo. ¿Por qué no se van a buscar realmente a personas que hayan cometido un delito dentro de los Estados Unidos?”

Asimismo, la abogada recomendó a los inmigrantes no esperar hasta una eventual detención para comenzar a preparar sus casos y reunir la documentación necesaria, al explicar que “La mejor recomendación es que no esperen a una detención y no esperen a que llegue su corte final para empezar a trabajar en su caso y obtenerle evidencia. Ténganla ya de antemano y en caso de una detención para que se la puedan proveer todo el abogado. Y que obviamente se pongan en contacto con sus familiares y designen a un individuo para que se contacte con su representante legal en caso de una emergencia.”

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.