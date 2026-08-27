La FDA aprueba una píldora diaria para el cáncer de páncreas metastásico: esto es lo que se sabe

Publicado por Williams Perdomo 27 de agosto, 2026

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó Rasonque (daraxonrasib), un inhibidor de RAS destinado al tratamiento del adenocarcinoma de páncreas metastásico, la forma más común de cáncer pancreático.

La aprobación, anunciada por la FDA este miércoles, ofrece una nueva alternativa para adultos con cáncer de páncreas metastásico que hayan recibido al menos un tratamiento sistémico previo o que no sean candidatos a una terapia sistémica con múltiples fármacos.

Rasonque es un comprimido de administración diaria que actúa sobre distintas formas de una proteína denominada RAS, un factor clave en el crecimiento tumoral en la mayoría de los pacientes con adenocarcinoma pancreático. Este tipo de cáncer se origina en las células que recubren los conductos del páncreas.

“La aprobación de hoy ofrece una nueva opción crucial para los pacientes que se enfrentan a un cáncer extraordinariamente difícil y tradicionalmente complicado de tratar. Es nuestro deber fundamental brindar más curas y tratamientos efectivos a los pacientes lo antes posible”, dijo el comisionado interino de la FDA, Kyle Diamantas, J.D.

La FDA señaló que la aprobación llega 6,5 meses antes de la fecha límite establecida por la tasa de usuario, como parte de los esfuerzos de la agencia para acelerar la evaluación de nuevos tratamientos contra enfermedades graves y potencialmente mortales.

Mejores resultados de supervivencia

La decisión se basó en un ensayo clínico aleatorizado, abierto y multicéntrico en el que participaron 500 adultos con adenocarcinoma pancreático metastásico previamente tratado.

De acuerdo con la FDA, los pacientes tratados con Rasonque alcanzaron una supervivencia global mediana de 13,2 meses, frente a 6,7 meses entre quienes recibieron quimioterapia estándar.

Una enfermedad con alta mortalidad

Entre el 90% y el 95% de los aproximadamente 67.000 nuevos casos de cáncer de páncreas diagnosticados cada año en Estados Unidos corresponden a adenocarcinoma pancreático, según el Instituto Nacional del Cáncer, citado por la FDA.

Aunque representa alrededor del 3,2% de todos los diagnósticos de cáncer, este tipo de cáncer concentra una proporción desproporcionadamente alta de las muertes por cáncer. La FDA atribuye esta situación a su detección habitualmente tardía, su evolución agresiva y las opciones de tratamiento históricamente limitadas.