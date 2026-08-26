Un juez vuelve a declarar inconstitucional la ley de Texas que restringe algunos espectáculos drag

Publicado por Williams Perdomo 26 de agosto, 2026

Un juez federal volvió a declarar inconstitucional una ley de Texas que restringe algunos espectáculos drag en espacios públicos, lo que impide nuevamente al estado hacer cumplir la normativa aprobada en 2023. La decisión fue emitida este martes por el juez de distrito estadounidense David Hittner.

Según The Texas Tribune, Hittner había declarado inicialmente inconstitucional la Ley del Senado 12 (SB 12) en septiembre de 2023, pocos meses después de su aprobación, al considerar que violaba la Primera Enmienda. Posteriormente, la corte de Apelaciones del Quinto Circuito desbloqueó la aplicación de la ley y devolvió el caso a Hittner para que lo revisara siguiendo instrucciones específicas.

Ahora, el juez reafirmó su decisión anterior y señaló que el fallo de la corte de apelaciones no había modificado su conclusión de que la SB 12 era inconstitucional. La nueva resolución vuelve a suspender la aplicación de la ley, que había entrado en vigor en marzo después de la decisión del Quinto Circuito.

Hittner consideró que la normativa es demasiado amplia en la manera en que define conceptos como actuación y desnudez. Según el juez, su redacción podría llegar a afectar actividades que no necesariamente tienen relación con espectáculos drag, como determinados disfraces provocativos en convenciones, actuaciones de imitadores de Dolly Parton o Elvis Presley e incluso la participación de atletas de natación.

En su decisión, Hittner sostuvo que la mayoría de las situaciones a las que la ley podría aplicarse están protegidas por la Primera Enmienda y que la normativa las intenta prohibir en función del contenido y el punto de vista de las actuaciones.

Una disputa judicial que comenzó en 2023

La demanda fue presentada originalmente contra el fiscal general de Texas, Ken Paxton, además de dos condados, tres fiscales de distrito y un fiscal de condado. Entre los demandantes estaban dos organizaciones comunitarias, dos grupos de entretenimiento y Brigitte Bandit, una artista drag y activista en Texas.

Después de la intervención del Quinto Circuito, las dos organizaciones comunitarias fueron retiradas como demandantes y Paxton quedó como único demandado. Hittner determinó que esos cambios cumplían con las instrucciones establecidas por el tribunal de apelaciones.