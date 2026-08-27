El último lunar de Yayoi Kusama: murió a los 97 años la leyenda del arte japonés

Publicado por Diane Hernández 27 de agosto, 2026

Yayoi Kusama, una de las figuras más influyentes y reconocibles del arte contemporáneo, murió a los 97 años en un hospital de Tokio, informó este jueves su empresa mediante un comunicado.

“Es con profunda tristeza que comunicamos el fallecimiento de Yayoi Kusama en un hospital de Tokio el 14 de agosto de 2026”, señaló la compañía.

La artista japonesa, conocida como la 'reina de los lunares', desarrolló durante décadas una extraordinaria carrera internacional que abarcó la pintura, la escultura, las instalaciones, la performance, la literatura y la poesía.

“Continuó pintando hasta sus últimos días, sin apartar nunca el pincel, y continuó su exploración del amor eterno y del alma perpetua”, destacó el comunicado.

Una vida entre lunares y redes infinitas

Nacida en 1929 como la hija menor de una familia acomodada, Kusama comenzó a crear sus característicos patrones de puntos y redes cuando apenas tenía 10 años.

Su inconfundible peluca roja, sus atuendos cubiertos de lunares y sus célebres instalaciones inmersivas la convirtieron en un icono de la cultura popular. Sin embargo, detrás de la exuberancia y el color de su obra se encontraba una prolongada lucha contra la enfermedad mental, que transformó en una poderosa fuente de creación.

Los lunares, las calabazas y las habitaciones de espejos infinitos fueron algunos de los elementos centrales de un universo artístico dedicado a explorar la obsesión, la identidad, el amor, la vida y la eternidad.

La empresa encargada de preservar su legado aseguró que respetará sus deseos y continuará llevando, a través de su arte, “esperanza y fortaleza” a personas de todo el mundo. Kusama dejó de pintar, pero el infinito que imaginó permanece.