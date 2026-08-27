Un informe de USAID revela que más de 100 empleados de la UNRWA participaron en las atrocidades cometidas por Hamás el 7 de octubre

Una mujer pasa junto a la sede cerrada de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos AFP.

Publicado por Misty Severi 27 de agosto, 2026

La Oficina del Inspector General de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional anunció este miércoles que ha remitido al Departamento de Estado los casos de más de 100 empleados actuales o antiguos de una agencia de ayuda de las Naciones Unidas por su participación en los atentados terroristas del 7 de octubre en Israel.

Entre los casos remitidos figuran tres personas respecto a las que sugirieron que el Departamento les inhabilitara, entre ellas un antiguo profesor de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y miembro de Hamás que, presuntamente, recibió y retuvo a rehenes civiles a partir del 7 de octubre de 2023.

La agencia no facilitó la cifra total de empleados remitidos, pero señaló que su investigación ha dado lugar hasta la fecha a una única inhabilitación, tras descubrirse que la persona en cuestión había coordinado las comunicaciones con otros presuntos miembros de Hamás durante los atentados terroristas mientras ocupaba el cargo de director de colegio de la UNRWA.

Se remitió al departamento el caso de otra persona para su inhabilitación, pero los registros indicaban que había fallecido, por lo que se retiró la propuesta.

Las nuevas remisiones se producen después de que la agencia estadounidense, que la Administración Trump cerró el año pasado, descubriera en marzo que 14 empleados de la UNRWA tenían vínculos con Hamás.

Se esperan más remisiones al Departamento de Estado, así como posibles remisiones penales al Departamento de Justicia.

Misty Severi es periodista de Just The News. Puedes seguirla en X para más información.





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