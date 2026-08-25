El DOJ creó el Centro Nacional de Detección del Fraude para revisar los programas gubernamentales

Publicado por Misty Severi 25 de agosto, 2026

El Departamento de Justicia anunció el lunes la creación de un nuevo centro destinado a combatir el fraude en los programas de servicios sociales del Gobierno.

La creación del centro se produce después de que el presidente Donald Trump nombrara al vicepresidente JD Vance como su "zar del fraude" en abril, y le encargó dirigir un grupo de trabajo que ha descubierto más de 230. 000 millones de dólares en fondos públicos defraudados desde su creación.

El Centro Nacional de Detección de Fraudes (NFDC) es un equipo interinstitucional destinado a investigar los casos más graves de personas que defraudan a los programas del Gobierno federal. El equipo estará formado por miembros del FBI, de Investigaciones de Seguridad Nacional, de la División de Investigaciones Criminales del IRS, del FinCEN, del Departamento del Tesoro e inspectores generales de 12 organismos.

"La creación del NFDC marca un cambio decisivo en la forma en que el Gobierno federal detecta e investiga los fraudes complejos", afirmó el fiscal general adjunto Colin McDonald, de la División Nacional de Lucha contra el Fraude del Departamento de Justicia.

"Al romper las barreras institucionales, integrar a analistas de toda la comunidad de inspectores generales y aprovechar la tecnología compartida, el NFDC está cerrando activamente la ventana de oportunidad para los delincuentes que buscan aprovecharse del dinero de los contribuyentes", continuó. "El anuncio de hoy envía un mensaje claro: si cometes fraude contra los programas federales, contamos con las herramientas y los socios de las fuerzas del orden necesarios para encontrarte".

La NFDC forma parte de la división de lucha contra el fraude del Departamento de Justicia y adopta un enfoque gubernamental integral para eliminar el fraude.

"El NFDC presenta un frente unificado para identificar el fraude en todas las agencias y enjuiciar a los delincuentes más nefastos, tanto a nivel nacional como en el extranjero", afirmó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

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