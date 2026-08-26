Trump gana en Carolina del Sur: Darline Graham derrota a Ralph Norman y se queda con la nominación al Senado

Publicado por Joaquín Núñez 25 de agosto, 2026

Darline Graham Nordone ganó la segunda vuelta por la nominación republicana al Senado en Carolina del Sur. La senadora interina, que contaba con el respaldo del presidente Donald Trump, derrotó al congresista Ralph Norman. Ahora, Graham Nordone enfrentará en noviembre a la demócrata Annie Andrews.

Inicialmente, las primarias al Senado en el Palmetto State ocurrieron el pasado 10 de junio, cuando Lindsey Graham obtuvo fácilmente la nominación republicana. Sin embargo, debido a su inesperado fallecimiento, se fijaron unas primarias especiales para el martes 11 de agosto. Allí, Graham Nordone y Norman avanzaron a la segunda vuelta.

Con el 100% de los votos contabilizados, Graham Nordone obtuvo el 52,4% frente al 47,6% de Norman.

"Carolina del Sur, me siento profundamente honrada y conmovida al aceptar su nominación como candidato republicano al Senado de los Estados Unidos", expresó la senadora interina tras el triunfo electoral.

"En primer lugar, le doy gracias al Señor por sus bendiciones y su guía. A mi familia, al presidente Trump, al Equipo Graham y a los innumerables simpatizantes de todo nuestro estado: gracias por creer en esta misión y por acompañarnos en cada paso del camino", añadió.

El presidente Trump estuvo muy involucrado en la elección. Además de respaldar a Graham Nordone, el presidente encabezó un evento en Myrtle Beach días antes de la segunda vuelta para impulsar su candidatura. En efecto, una de las claves de su victoria estuvo en la gran diferencia que obtuvo en el condado de Horry, precisamente donde se ubica Myrtle Beach. Allí, la diferencia fue de casi 50 puntos porcentuales, suficientes para descontar el buen desempeño de Norman en el condado de Greenville.

MAGA Inc., el principal súper PAC que respalda al presidente, realizó una inversión de 827.000 dólares en llamadas telefónicas y mensajes de texto a votantes para favorecer a Graham. Fue el primer gasto significativo del súper PAC en este ciclo electoral.

Graham Nordone, de 62 años, fue recientemente designada por el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, para completar el resto del mandato de su hermano en el Senado. Se convirtió en la primera mujer en representar al estado en la Cámara Alta.

Además del respaldo de Trump, la senadora interina fue apoyada por el senador Tim Scott de Carolina del Sur y el propio gobernador McMaster. Otro respaldo clave fue el del congresista Russell Fry, quien terminó en tercer lugar en las primarias del 11 de agosto. El respaldo de Fry también fue clave para el abultado triunfo en el condado de Horry, el cual es parte del distrito representado por el Congresista Fry.

Aunque nunca había ocupado un cargo electivo, Graham Nordone desarrolló gran parte de su carrera en organismos estatales dedicados a la rehabilitación vocacional y la inserción laboral de personas con discapacidades. Desde 2019 se desempeña como comisionada de la Comisión para las Personas Ciegas de Carolina del Sur

Otros ejemplos de senadores actuales que fueron inicialmente designados para cubrir vacantes y que luego buscaron un mandato completo son Tim Scott, Lisa Murkowski de Alaska y Kirsten Gillibrand de Nueva York.

Duro discurso de concesión de Ralph Norman

Poco después de que se confirmara el triunfo de Graham Nordone, Norman salió junto a su esposa y el resto de su familia para dar su discurso de concesión. El congresista dijo que respaldaría a la nominada republicana, aunque aseguró que "los demócratas obtuvieron lo que querían" con el resultado.

Norman incluso subrayó la diferencia de gasto: "Se gastaron ocho millones de dólares en nuestra contra. No pudimos reunir esa cantidad de dinero. Todo nuestro dinero proviene de Carolina del Sur y de mi cuenta personal. El dinero de mi oponente proviene de comités de acción política (PAC) externos".

También mostró su descontento con el fuerte involucramiento de Trump en la contienda: "Sus políticas son buenas, nunca entendí por qué se metió en esta contienda. Es lo que hay, lo aceptaré".

Por último, les agradeció a sus simpatizantes, a su familia y a su equipo de campaña. "Algo bueno saldrá de esto. Lo acepto. No me gusta, pero lo acepto", sentenció Norman.