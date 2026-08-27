El venezolano Eugenio Suárez lidera la remontada histórica de los Rojos ante los Gigantes

Publicado por Williams Perdomo 27 de agosto, 2026

Los Rojos de Cincinnati protagonizaron una remontada este miércoles al derrotar 10-9 a los Gigantes de San Francisco, después de llegar al noveno inning con una desventaja de seis carreras. El venezolano Eugenio Suárez fue una de las figuras de la reacción al conectar un grand slam que acercó a Cincinnati a una carrera del empate.

Ante los problemas ofensivos que atravesaba Cincinnati, el manager Terry Francona decidió mover el orden y puso al novato dominicano Héctor Rodríguez como primer bate, por delante de Elly De La Cruz. Los Rojos, recordó la MLB, habían anotado una carrera o menos en nueve de sus 17 partidos anteriores.

La apuesta de Francona terminó dando resultados. Cincinnati perdía 9-3 cuando llegó al noveno episodio y envió a 11 bateadores al plato para producir siete carreras y darle la vuelta al marcador.

Rodríguez abrió la remontada con su segundo jonrón del encuentro. El batazo, que salió a 115.2 mph y recorrió una distancia estimada de 423 pies, superó las gradas del jardín derecho y cayó en las aguas de McCovey Cove.

Fue apenas el tercer “splash hit” de un jugador de los Rojos en Oracle Park y el primero desde los cuadrangulares de Joey Votto y Mike Moustakas en días consecutivos, el 12 y 13 de abril de 2021.

Rodríguez, de 22 años, también había conectado un jonrón para empatar el partido en el tercer inning y terminó embasándose tres veces.

La remontada continuó después de que el relevista Spencer Bivens llenara las bases sin outs. Fue entonces cuando apareció Suárez, quien conectó un grand slam hacia el jardín izquierdo-central ante Dylan Smith para poner el marcador 9-8.

El manager de Cincinnati también destacó la capacidad de sus jugadores para continuar atacando después del batazo de Suárez.

Dane Myers se embasó con un toque por tercera base y avanzó por un error en tiro. Luego, Matt McLain conectó otro sencillo de toque para dejar corredores en las esquinas, todavía sin outs.

McLain se robó la segunda base y avanzó a tercera cuando José Trevino empató el encuentro con un elevado de sacrificio al jardín derecho.