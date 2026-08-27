Más de 1.300 desaparecidos y al menos 273 muertos tras las devastadoras riadas entre Nepal y el Tíbet

Publicado por Diane Hernández 27 de agosto, 2026

Los equipos de rescate continuaban este jueves la búsqueda de más de 1.300 personas desaparecidas tras las inundaciones y deslizamientos de tierra que golpearon la frontera entre Nepal y la región china del Tíbet, informó la AFP. La catástrofe ha dejado al menos 273 muertos.

En Nepal, la policía recuperó 270 cuerpos, mientras que otras 823 personas permanecen desaparecidas, entre ellas 579 turistas nepalíes y extranjeros. Del lado tibetano, la prensa estatal china informó de tres fallecidos y 558 desaparecidos, incluidos 260 ciudadanos extranjeros.

Entre los viajeros sin localizar hay visitantes y peregrinos de Estados Unidos, India, Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica y Corea del Sur. También se ha informado de posibles desaparecidos de Canadá, Nueva Zelanda, Singapur y Ucrania.

Pueblos enteros arrasados

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el desastre se originó por el colapso de un glaciar, que desencadenó un violento flujo de agua, lodo y escombros. La riada recorrió los cauces de los ríos Bhote Koshi y Trishuli, arrastrando viviendas, autobuses y automóviles.

David Fisher, representante en Nepal de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, afirmó que “pueblos enteros y zonas de mercado han quedado arrasados”.

El Ejército nepalí realiza sobrevuelos y ha rescatado a decenas de personas, mientras los habitantes de las áreas próximas a los ríos fueron evacuados. Sin embargo, los trabajos avanzan con dificultad debido a la acumulación de barro y escombros.