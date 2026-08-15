Texas: el aeropuerto DFW cancela las estaciones islámicas de lavado de pies tras la intervención del gobernador Abbott

Publicado por Carlos Dominguez 15 de agosto, 2026

El Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW) anunció que no seguirá adelante con el plan de instalar estaciones de ablución islámicas en la Terminal D. La decisión se produjo después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenara una revisión de las subvenciones estatales a los dos principales aeropuertos del estado y remitiera el caso al Departamento de Transporte.

Abbott: "Texas no permitirá discriminación religiosa ilegal"

El viernes, Abbott escribió en X que los aeropuertos propiedad del Gobierno "no pueden favorecer a una religión sobre todas las demás". Señaló que los planes de DFW para instalar instalaciones de lavado wudu islámicas "son ilegales" y anunció que había ordenado una revisión de todas las subvenciones estatales a DFW y al Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston (IAH) para su posible revocación.

"Texas no permitirá discriminación religiosa ilegal en instalaciones financiadas por los contribuyentes", afirmó el gobernador.

Según informó Fox News, en una carta dirigida al secretario de Transporte, Sean Duffy, Abbott pidió al Departamento de Transporte y a la Administración Federal de Aviación que revisen las instalaciones religiosas de ambos aeropuertos. "Estas instalaciones de ablución parecen diseñadas para privilegiar a un subconjunto de la población por motivos religiosos. Eso es ilegal", escribió.

DFW cancela el proyecto

El aeropuerto confirmó a Fox News Digital que estaba evaluando una propuesta interna para añadir estaciones de ablución en la zona previa a los controles de seguridad de la Terminal D, su terminal internacional. Ante el aumento del interés público, aceleró esa revisión y decidió no continuar.

El proyecto había sido registrado el 31 de julio ante el Departamento de Licencias y Regulación de Texas. Inicialmente se estimó en $300.000 y se presentó como de financiación privada, aunque DFW aclaró después que se trataba de errores administrativos de la empresa de diseño y que el coste real habría rondado los $120.000, con fondos del propio aeropuerto.