La industria manufacturera crece al ritmo más rápido en más de cuatro años, impulsada por la tecnología y la defensa

Publicado por Carlos Dominguez 3 de agosto, 2026

La actividad manufacturera aceleró su expansión en julio y alcanzó su nivel más alto en más de cuatro años, según los datos del Institute for Supply Management (ISM) publicados este lunes. El índice PMI se situó en el 55,6 %, 2,3 puntos por encima del mes anterior y muy por encima de las expectativas del mercado, que anticipaban un 54 %.

"En julio, la actividad manufacturera de EEUU se mantuvo en territorio de expansión y creció al ritmo más rápido en más de cuatro años", declaró Susan Spence, responsable de la encuesta del ISM. Cuatro de los cinco subíndices que componen el PMI avanzaron más rápido que el mes anterior.

Buenas noticias en el empleo, pero persiste la incertidumbre

El sector lleva siete meses consecutivos por encima del umbral de 50 que separa el crecimiento de la contracción. Además, el índice de empleo manufacturero entró en zona de expansión por primera vez en casi tres años, un dato especialmente relevante tras un periodo prolongado de debilidad laboral en la industria.

El crecimiento se produce en un entorno marcado por presiones de precios y la guerra en Oriente Medio. El 62 % de los encuestados expresó un sentimiento negativo. La volatilidad de precios apareció en el 57 % de esos comentarios, mientras que el 43 % mencionó el conflicto con el régimen iraní, que ha impulsado al alza los precios de la energía y ha complicado algunas cadenas de suministro.