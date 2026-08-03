ANÁLISIS
La industria manufacturera crece al ritmo más rápido en más de cuatro años, impulsada por la tecnología y la defensa
Tras años de estancamiento, el sector vuelve a mostrar fuerza, impulsado por la demanda de alta tecnología, la defensa y una economía que, a pesar de las turbulencias externas y los ajustes comerciales, sigue expandiéndose.
La actividad manufacturera aceleró su expansión en julio y alcanzó su nivel más alto en más de cuatro años, según los datos del Institute for Supply Management (ISM) publicados este lunes. El índice PMI se situó en el 55,6 %, 2,3 puntos por encima del mes anterior y muy por encima de las expectativas del mercado, que anticipaban un 54 %.
"En julio, la actividad manufacturera de EEUU se mantuvo en territorio de expansión y creció al ritmo más rápido en más de cuatro años", declaró Susan Spence, responsable de la encuesta del ISM. Cuatro de los cinco subíndices que componen el PMI avanzaron más rápido que el mes anterior.
Buenas noticias en el empleo, pero persiste la incertidumbre
El sector lleva siete meses consecutivos por encima del umbral de 50 que separa el crecimiento de la contracción. Además, el índice de empleo manufacturero entró en zona de expansión por primera vez en casi tres años, un dato especialmente relevante tras un periodo prolongado de debilidad laboral en la industria.
El crecimiento se produce en un entorno marcado por presiones de precios y la guerra en Oriente Medio. El 62 % de los encuestados expresó un sentimiento negativo. La volatilidad de precios apareció en el 57 % de esos comentarios, mientras que el 43 % mencionó el conflicto con el régimen iraní, que ha impulsado al alza los precios de la energía y ha complicado algunas cadenas de suministro.
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Joaquín Núñez
El auge de la inteligencia artificial y la defensa
"La demanda de nuestros productos de semiconductores y conectividad (energía, redes y fotónica) está en auge. De forma similar, la defensa se encuentra en máximos históricos, y la mayor parte de nuestros pedidos se dirigen a estas dos industrias".
No todos los sectores viven el mismo escenario. En el mundo de los metales, algunos responsables se quejan de la falta de normalidad: "Me hace añorar el caos de la pandemia del coronavirus, que era más manejable que lo que estamos viviendo ahora".
Aun así, el mensaje principal que dejan los datos del ISM es claro: Tras años de estancamiento, el sector vuelve a mostrar fuerza, impulsado por la demanda de alta tecnología, la defensa y una economía que, a pesar de las turbulencias externas y los ajustes comerciales, sigue expandiéndose.