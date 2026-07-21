El DOJ revoca la ciudadanía a diez personas por delitos graves y fraude en su naturalización

Publicado por Carlos Dominguez 21 de julio, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció que ha presentado acciones de desnaturalización contra 10 individuos en diferentes tribunales federales. Estas personas están acusadas de delitos graves, entre ellos abuso sexual infantil, fraude en Medicare, fraude migratorio y narcotráfico.

Las demandas fueron interpuestas en los últimos 30 días. Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la ciudadanía estadounidense obtenida de forma naturalizada puede ser revocada si se demostró que fue conseguida ilegalmente, ocultando hechos relevantes o mediante declaraciones falsas.

"Estos diez delincuentes extranjeros —incluyendo abusadores sexuales de niños, un estafador de Medicare por casi $900.000 y un traficante de cocaína— mintieron para obtener la ciudadanía estadounidense", declaró el fiscal General en funciones, Todd Blanche. "Ninguno de ellos tenía el buen carácter moral que exige la ley. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia continuará persiguiendo con firmeza la desnaturalización para restaurar la integridad del proceso de naturalización en América".

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló: "Cuando cometes fraude durante el proceso de naturalización, pierdes el derecho a mantener tu ciudadanía estadounidense. Estos delincuentes —traficantes de drogas, pedófilos y estafadores— abusaron de nuestro sistema migratorio y perjudicaron a los ciudadanos honestos. El DHS está comprometido a desnaturalizar y expulsar a estos impostores usando todas las herramientas disponibles".

Así engañaron al sistema: los perfiles de los 10 inmigrantes que perderán su ciudadanía

Yoskmaikel Rodriguez Perez (45 años, Cuba): Naturalizado en 2018, ocultó un fraude a Medicare por más de $886.000. Fue condenado por conspiración para cometer fraude en salud y transferencias electrónicas.

Ceflo Luviano-Mojica (60 años, México): Ocultó arrestos previos por porte de arma y robo. Fue condenado por dar información falsa en su solicitud de naturalización.

Urbano Vazquez Ortega (53 años, México): Exsacerdote condenado por múltiples abusos sexuales a menores en Washington DC Cometió los delitos antes, durante y después de su naturalización en 2017.

Murtaza Ali (65 años, Pakistán): Usó varias identidades falsas para obtener beneficios migratorios y naturalizarse bajo el nombre "Muhammad Iqbal". Admitió su fraude en 2014.

Jimmy Aguero (51 años, Perú): Abusó sexualmente de su hijastra menor de edad antes de naturalizarse en 2015. Fue condenado a 10 años de prisión.

Antonio Alcantara-Ruiz (53 años, México): Compró documentos de identidad falsos para obtener la residencia y posteriormente la ciudadanía.

Omar Cantu-Montalvo (44 años, México): Participó en una conspiración para distribuir más de 5 kilos de cocaína poco antes de naturalizarse en 2005. Ocultó su delito.

Francisco Montano (59 años, México): Ocultó abusos sexuales a menores durante el período de buen carácter moral requerido para naturalizarse.

Marcin Stanislaw Garbacz (47 años, Polonia): Exsacerdote que robó más de $259.000 de iglesias y grabó secretamente a una menor de 17 años. Fue condenado por fraude y abuso sexual.

Martin Garcia Cardiel (60 años, México): Condenado en 2022 por 19 cargos de abuso sexual agravado a dos niñas de 7 y 8 años. Los abusos ocurrieron en 2007, antes de su naturalización en 2011.

Las acciones judiciales se presentaron en distritos federales de Florida, Georgia, Iowa, Maryland, Pensilvania, Texas, Utah y Washington.