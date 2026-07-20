La FIFA abre un procedimiento disciplinario contra Argentina por los graves incidentes en la final

El encontronazo entre el centrocampista argentino Leandro Paredes y el defensor español Eric García, después del pitazo final.CHARLY TRIBALLEAU / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 20 de julio, 2026

La histórica victoria de España en la final del Mundial de la FIFA 2026 se vio empañada en los minutos posteriores al pitido final por una serie de altercados violentos.

Según reveló Sky Sports News, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido formalmente abrir un expediente informativo para analizar detalladamente las conductas antideportivas registradas por integrantes de la selección de Argentina sobre el césped del MetLife Stadium antes de dictaminar las sanciones correspondientes.

El organismo rector recopilará las actas arbitrales, los informes de los delegados del partido y la cobertura televisiva para evaluar el comportamiento de los futbolistas y miembros del cuerpo técnico argentino, quienes reaccionaron con agresividad e impotencia tras no poder revalidar el título mundialista.

Una tangana marcada por golpes y agresiones físicas

El detonante de la confrontación ocurrió cuando los futbolistas españoles se disponían a festejar el título. Según las imágenes analizadas, el defensor argentino Nahuel Molina propinó un manotazo a Rodri cuando el centrocampista español corría a celebrar con sus compañeros. La tensión escaló de inmediato cuando el zaguero Eric García se acercó a mediar y fue sujetado bruscamente del cuello por Leandro Paredes.

La espiral de violencia se agravó cuando el joven centrocampista Gavi acudió en auxilio de su compañero, terminando derribado en el suelo tras ser agredido por Thiago Almada y el propio Paredes. A pesar de los intentos del seleccionador argentino, Lionel Scaloni, por separar a los involucrados y contener los ánimos, los altercados se multiplicaron en distintas zonas del terreno de juego.

Expulsiones, el cuerpo técnico y la falta de respeto institucional

Entre los puntos de mayor gravedad que analiza la FIFA figura la tarjeta roja mostrada a Leandro Paredes por conducta violenta tras la conclusión del encuentro, así como la presunta intervención del asistente técnico argentino, Roberto Ayala, quien habría propinado un empujón al atacante español Dani Olmo en medio de la trifulca.

Asimismo, la investigación no se limitará únicamente a los actos de violencia física sobre el césped. La FIFA evaluará también el comportamiento de la delegación sudamericana durante la ceremonia oficial de premiación.

Varios futbolistas argentinos decidieron dar la espalda al estrado de autoridades mientras la selección española levantaba la Copa del Mundo, una conducta que rompe con los protocolos de deportividad e integridad institucional exigidos en las máximas competiciones globales.