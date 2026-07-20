Error de laboratorio en la FDA: la agencia admite que el positivo por contaminación en Taylor Farms fue un falso positivo

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 20 de julio, 2026

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) confirmó este domingo que la muestra de lechuga de la empresa Taylor Farms que inicialmente había sido reportada como positiva por la presencia del parásito Cyclospora debe considerarse un falso positivo, tras una revisión técnica en sus laboratorios.

El dictamen inicial de la agencia federal había encendido las alarmas en el sector agroindustrial. Sin embargo, la propia FDA se vio obligada a corregir su postura pública tras reexaminar los procedimientos.

"Debido a la complejidad en la detección de Cyclospora, los expertos de laboratorio de la FDA reevaluaron los resultados de la muestra y concluyeron que el hallazgo no representa una amplificación real y debe considerarse un falso positivo", precisó la agencia federal mediante un comunicado oficial.

La rectificación de la FDA se produce tras días de tensiones en la industria comercial. El sábado anterior, la agencia estatal había señalado que una muestra de lechuga iceberg picada suministrada por Taylor Farms había dado positivo por el parásito, microorganismo al que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) vinculan con un brote de ciclosporiosis que afectó a consumidores en restaurantes Taco Bell de estados como Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia del Oeste.

Ante el reporte preliminar del Gobierno, Taylor Farms decidió actuar con responsabilidad y llevar a cabo una retirada voluntaria del producto cosechado y procesado en la zona central de México.

La medida preventiva abarcó a distribuidores, restaurantes y clientes del sector gastronómico, excluyendo al resto de las líneas de productos de la marca. Tras la aclaración, Taylor Fresh Foods enfatizó que la FDA le notificó formalmente que la prueba inicial era incorrecta y que la agencia no ha identificado "un solo resultado positivo confirmado" en sus productos.

Exigencias de rigor técnico a los reguladores federales

Desde la empresa agroindustrial señalaron que funcionarios de la FDA ofrecieron disculpas privadas a la directiva por la equivocación analítica y las repercusiones comerciales ocasionadas, aunque dicho gesto no fue incorporado en la nota de prensa divulgada por el organismo regulador.

La FDA mantendrá las inspecciones de muestreo en colaboración con autoridades estatales y la firma afectada para completar la investigación sobre el origen de los contagios.