EEUU golpea aeropuerto, puentes y estación de tren en Irán y refuerza el bloqueo naval con un abordaje en el golfo de Omán

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 16 de julio, 2026

Durante la sexta noche consecutiva de asedio, los ataques aéreos estadounidenses golpearon un aeropuerto, una estación de tren y dos puentes clave en el sur de Irán durante la noche, mientras la Marina de EEUU reforzó en paralelo el bloqueo naval contra Teherán con el abordaje de un buque en el golfo de Omán.

Según reportó AFP, medios estatales iraníes informaron el viernes que los bombardeos nocturnos alcanzaron el aeropuerto de Iranshahr, en el sureste del país, la estación ferroviaria de la ciudad portuaria de Bandar Abás y dos puentes en la provincia de Hormozgán, cerca del estrecho de Ormuz.

La televisión estatal IRIB señaló en Telegram que se escucharon tres explosiones alrededor del aeropuerto y que al menos un proyectil impactó en sus instalaciones. Por su parte, la agencia de noticias Mehr indicó que la estación ferroviaria de Bandar Abás fue atacada y que dos personas habrían resultado heridas. Un reporte oficial citado por la agencia IRNA habló además de ataques aéreos contra dos puentes en Hormozgán, con un saldo de dos muertos y cuatro heridos, cifras que hasta el momento solo han sido difundidas por fuentes vinculadas al régimen iraní.

Asimismo, el Ejército estadounidense anunció el jueves una nueva salva de ataques contra Irán, la sexta noche consecutiva de bombardeos, con el objetivo declarado de seguir degradando las capacidades militares iraníes mientras las negociaciones de paz no prosperen.

Las hostilidades entre ambos países se reanudaron el 7 de julio, luego de ataques contra buques en el Golfo atribuidos a la república islámica. La intensidad de los bombardeos desde entonces no tiene precedentes desde el alto el fuego alcanzado en abril y complica los intentos diplomáticos por poner fin al conflicto de manera duradera.

En paralelo, fuerzas estadounidenses abordaron el jueves un barco en el golfo de Omán como parte del renovado bloqueo a los puertos iraníes que comenzó esta semana. Infantes de Marina de EEUU subieron al M/T Wen Yao para garantizar el cumplimiento del bloqueo naval en curso, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en una publicación en ‘X’.

U.S. Marines from the 11th Marine Expeditionary Unit conduct a verification boarding aboard M/T Wen Yao in the Gulf of Oman, July 16.



As of today, American forces have redirected 3 commercial vessels trying to run the blockade, disabled 1 that didn’t comply, and boarded 1 to… pic.twitter.com/vbjArHuLaO — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2026

Un día antes, una aeronave estadounidense había disparado contra un petrolero vacío que intentaba romper el cerco, dejándolo fuera de servicio. Centcom precisó también que, desde que el bloqueo entró en vigor el martes a las 20H00 GMT, las fuerzas estadounidenses redirigieron a tres buques comerciales que intentaban burlarlo.

No es la primera vez que Washington recurre a esta estrategia: entre el 13 de abril y el 18 de junio, el Ejército estadounidense ya había bloqueado los puertos iraníes, un período en el que —según cifras de Centcom— inutilizó nueve embarcaciones y redirigió más de 140.

Con estos dos frentes activos, el militar y el naval, Washington busca presionar a Teherán tanto en el terreno como en las rutas comerciales que dependen del estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo para el transporte de petróleo.