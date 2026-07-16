Washington lanza una nueva serie de ataques contra Irán

Esta fotografía fue tomada desde la ciudad sureña de Nabatieh (Archivo) AFP

Publicado por AFP 16 de julio, 2026

Las fuerzas militares de Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán por quinta noche consecutiva el jueves, informó el ejército estadounidense.

Los ataques —que comenzaron a las 18H00 GMT— se llevaron a cabo para "degradar aún más las capacidades militares iraníes", señaló el comando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) en una publicación en X.

Trump sigue "abierto" a solución diplomática con Irán, dice la Casa Blanca

De acuerdo a declaraciones de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump sigue abierto a una solución diplomática con Irán. Washington continúa sus contactos con Teherán a pesar de la reanudación de las hostilidades, añadió la entidad.

Los comentarios se producen un día después de que Trump agradeciera a Irán por liberar a un ciudadano estadounidense detenido desde diciembre de 2024, en un gesto que se considera una posible apertura diplomática.

"El presidente considera (a los iraníes) responsables cuando le dan la espalda a los compromisos que han asumido con Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, siempre está abierto a la diplomacia", declaró la portavoz Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

"Le expresaron al presidente que aún quieren lograr un acuerdo. Estamos hablando con ellos, pero, de nuevo, el presidente no va a permitir que disparen contra barcos en el estrecho sin que haya consecuencias", agregó.

Un frágil alto el fuego

El frágil alto el fuego acordado en junio peligra luego de que Estados Unidos lanzara varias rondas de ataques en los últimos días en un intento de frenar la capacidad de Irán de amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

El fuego cruzado entre ambas partes comenzó el 7 de julio tras varios ataques contra buques en el Golfo, atribuidos a Irán.

Trump advirtió esta semana que podría ampliar los bombardeos a plantas de energía y puentes, a menos que la república islámica vuelva a la mesa de negociaciones.