Donald Trump y Gianni Infantino, en el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. Diciembre de 2025 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 16 de julio, 2026

El presidente Donald Trump asistirá al NYNJ Stadium —comercialmente conocido como MetLife Stadium— este domingo para presenciar en directo la final del Mundial 2026, que enfrentará a las selecciones de Argentina y España.

La Albiceleste, vigente campeona del torneo, accedió a la final tras deshacerse de Inglaterra (2-1) en semifinales, mientras que la Roja superó sin grandes apuros a Francia (2-0).

Durante su comparecencia rutinaria de este jueves, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Trump estará sentado en el palco del NYNJ Stadium este 19 de julio.

"Su presencia pondrá el broche final a lo que ha sido el Mundial más visto, más seguro y más exitoso de la historia de Estados Unidos", dijo Leavitt, en referencia al presidente.

"Es una conclusión apropiada para un torneo que ha mostrado la capacidad de Estados Unidos para acoger al mundo en el escenario más grandioso", agregó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca.

Respecto a qué selección apoyará Trump, Leavitt aseguró que desconoce las preferencias del presidente.

También informó de que Trump ejercerá de anfitrión en una ceremonia organizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en la Torre Trump en Nueva York este viernes.

En el estadio, Trump se sentará junto a su amigo y presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y otras personalidades.