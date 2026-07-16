El Senado aprueba la megarreforma económica de Kast en Chile

Kast durante un evento de campaña en Temuco/ Eitan Abramovich AFP

Publicado por Williams Perdomo 16 de julio, 2026

El Senado de Chile aprobó la madrugada de este jueves la megarreforma legislativa con la que el Gobierno de derecha José Antonio Kast espera impulsar la economía, y que la oposición de izquierda radical criticó.

Al plan solo le resta una validación en la Cámara de Diputados, donde los grupos de derecha son mayoría.

"Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible", celebró el ministro de Hacienda Jorge Quiroz tras la aprobación, cerca de las 03H00 locales.

El proyecto incluye varios beneficios tributarios, como una rebaja gradual del impuesto a la renta de las empresas, del 27% al 23%, cercano al promedio de los países desarrollados.

También se contempla un congelamiento de condiciones tributarias por 20 años para las inversiones que superen los 350 millones de dólares.

Otra propuesta que el Gobierno defiende, pese a las críticas de la izquierda, es el reembolso de las inversiones para las empresas a las que la Justicia les revoque sus permisos ambientales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó que el proyecto puede estimular el crecimiento, pero también presionar las cuentas fiscales.