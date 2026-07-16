Lío con las Malvinas tras el Inglaterra-Argentina del Mundial: los jugadores sacan una pancarta reivindicativa y el Gobierno de Milei protestó al Reino Unido por el movimiento de un buque cerca de las islas

Publicado por Israel Duro 16 de julio, 2026

Las Malvinas, el pequeño archipiélago que enfrenta desde el siglo pasado a Inglaterra y Argentina, se convirtió en el gran protagonista tras la agónica clasificación de la albiceleste para la final del Mundial 2026. Al término del encuentro, los jugadores sacaron una pancarta que rezaba "Las Malvinas son argentinas". Poco después, el Gobierno de Milei anunció que presentó una queja formal al Ejecutivo británico por los movimientos de un buque cerca de las islas.

Tras el pitido final del colegiado, Giovani Lo Celso tomó la pancarta y junto al defensa Lisandro Martínez, celebró con ella al lado del resto de sus compañeros. Las Malvinas "serán siempre argentinas", dijo después el mediocampista Leandro Paredes en declaraciones al canal Telefe al ser preguntado por la celebración.

"Piratas usurpadores"

"Me voy a guardar lo que pienso realmente" sobre lo que se siente al ganar a Inglaterra, afirmó. "Pero es una emoción increíble por todo lo que genera. Sabemos que para nuestro país es algo único y ojalá que la gente esté muy contenta.

Desde el ámbito de la política, la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, dijo antes del partido, en declaraciones recogidas por Europa Press, que "contra los ingleses siempre es algo más" y los tildó de "piratas usurpadores".