Publicado por Alejandro Baños 16 de julio, 2026

Tras superar a Francia e Inglaterra, respectivamente, en las semifinales, España y Argentina disputarán la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio en el NYNJ Stadium (MetLife Stadium). Un partido que disputará, salvo que alguna circunstancia imprevista se lo impida, el considerado como mejor futbolista de la historia, Lionel Messi, que está ante la oportunidad de marcar un nuevo hito con el que agrandar su leyenda.

Resulta que con que pase un solo segundo sobre el terreno de juego, Messi registrará una nueva marca en su fabulosa trayectoria. En cuanto el árbitro marque el inicio del encuentro, el astro argentino romperá el monopolio histórico de Cafú, una de las leyendas del fútbol brasileño que ostenta el récord de más finales de un Mundial disputadas.

Hay otros cuatro futbolistas —los brasileños Pelé y Ronaldo Nazario y los alemanes Lothar Matthaus y Pierre Littbarski— que figuraron entre los convocados por sus selecciones en tres finales, pero ninguno de ellos llegó a disputar un segundo en alguna de ellas.

Tras haber sufrido la derrota ante Alemania en Brasil 2014 y alcanzar la gloria en Qatar 2022, Messi se prepara para defender el trono de la Albiceleste. El capitán argentino llega a esta cita tras hacer historia en Norteamérica, donde se convirtió en el futbolista con más partidos mundialistas disputados y donde alcanzó el récord de seis ediciones disputadas, una marca que comparte con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.

La trayectoria de Messi en el Mundial 2026

Pese a tener la oportunidad de mantener la corona y colocar la tercera estrella en su escudo, Argentina ha sido objeto de muchas dudas durante el Mundial 2026. Pero ahí apareció Messi para que su selección sumase victorias y sea uno de los dos finalistas que luchen sobre el terreno de juego del NYNJ Stadium este domingo.

Hasta la fecha, lidera la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026. Pese a que lleva los mismo goles (ocho) que Kylian Mbappé, el número de asistencias dadas (cuatro) hace que, en estos momentos, sea galardonado con este premio individual y no el capitán de Francia.

De los ocho goles que ha anotado, seis de ellos los marcó en la fase de grupos. El '10' argentino inició el Mundial 2026 de la mejor manera posible: hat-trick a Argelia, doblete frente a Austria y un tanto contra Jordania. Llegaron las eliminatorias directas y tuvo que mantener su mejor versión.

Ante los serios problemas que plantearon Cabo Verde en dieciseisavos de final, Egipto en octavos de final y Suiza en cuartos de final, Messi fue decisivo, sumando otros dos goles y repartiendo dos asistencias.

Frente a Inglaterra en semifinales, el astro argentino no figuró en la lista de goleadores, pero fue esencial con las dos asistencias que dio a Enzo Fernández y a Lautaro Martínez, autores de los goles de la victoria de Argentina.

A sus 39 años, todo apunta a que la final frente a España en el NYNJ Stadium este domingo será su último partido mundialista, como ya ha dejado caer. Tendrá la oportunidad de poner el mejor broche final a su trayectoria con la Albiceleste, a la que ya llevó a ganar un Mundial (2022) y dos Copa América (2021 y 2024).