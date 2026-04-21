El Salvador inicia un histórico juicio masivo contra la cúpula de la MS-13: casi 500 acusados al banquillo

Publicado por Diane Hernández 21 de abril, 2026

En San Salvador, la justicia salvadoreña abrió este lunes un proceso sin precedentes contra 486 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha, incluidos fundadores y líderes de alto nivel, en lo que autoridades consideran el primer juicio masivo dirigido contra la estructura de mando de una pandilla.

Alcance del proceso judicial

De acuerdo con la Fiscalía General de la República de El Salvador, a los acusados se les atribuyen unos 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos aproximadamente 29.000 homicidios. El caso incluye además cargos por rebelión, bajo el argumento de que la organización buscaba ejercer control territorial para establecer un "estado paralelo", en detrimento de la soberanía nacional.

Entre los hechos más graves señalados por el Ministerio Público figura la orden de asesinar a 87 personas en un solo fin de semana de marzo de 2022, episodio que marcó un punto de inflexión en la política de seguridad del país.

Las autoridades judiciales indicaron que en el proceso están incluidos miembros de la llamada 'ranfla' de la MS-13, su máxima jerarquía, así como cabecillas regionales y fundadores de la estructura.

Contexto: estado de excepción y política de seguridad detención de más de 91.000 personas sospechosas de vínculos con pandillas.

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​El gobierno sostiene que estas medidas han sido clave para desarticular a organizaciones como la MS-13 y el Barrio 18, que durante décadas llegaron a ejercer control sobre amplias zonas del país.

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​Según cifras oficiales, en aproximadamente 30 años de actividad criminal, las pandillas habrían sido responsables de hasta 200.000 muertes, incluyendo personas desaparecidas. Tras la escalada de violencia de 2022, el presidente Nayib Bukele decretó un régimen de excepción que permanece vigente y ha permitido lasospechosas de vínculos con pandillas.​El gobierno sostiene que estas medidas han sido clave para desarticular a organizaciones como la MS-13 y el, que durante décadas llegaron a ejercer control sobre amplias zonas del país.​Según cifras oficiales, en aproximadamente 30 años de actividad criminal, las pandillas habrían sido responsables de hasta, incluyendo personas desaparecidas.

¿Cómo será el juicio?

La audiencia, denominada 'audiencia única abierta', se realiza bajo un formato excepcional. De los acusados, 413 comparecen de forma virtual, mientras que 73 serán juzgados en ausencia por encontrarse prófugos.

Más de 250 imputados están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión de máxima seguridad inaugurada por el gobierno de Bukele para albergar a presuntos pandilleros.

Durante la instalación del proceso, el juzgador afirmó que los acusados serán procesados 'con todo el peso de la ley', subrayando que los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de una estructura organizada.

La Fiscalía aseguró contar con "abundantes pruebas" para solicitar penas máximas, en un contexto en el que el país avanza hacia la implementación de la cadena perpetua para delitos graves como homicidio y terrorismo.

Reacciones y cuestionamientos

Aunque la ofensiva contra las pandillas goza de amplio respaldo popular, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales.

Entidades como Human Rights Watch y Cristosal advierten que los juicios masivos podrían vulnerar el derecho a una defensa individualizada, aumentando el riesgo de condenas injustas.