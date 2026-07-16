Reino Unido abre una investigación contra TikTok por el tema de protección de menores

Publicado por AFP 16 de julio, 2026

El regulador británico de medios de comunicación y telecomunicaciones (Ofcom) anunció este jueves la apertura de una investigación contra TikTok para determinar si ha incumplido sus obligaciones de "proteger a los niños de la exposición a contenidos perjudiciales".

"Esta investigación tratará de establecer si existen motivos razonables para creer que TikTok no ha cumplido, o no está cumpliendo, sus obligaciones legales, en particular utilizando un sistema de verificación de edad altamente eficaz para determinar correctamente si un usuario es o no un menor", precisó Ofcom en su página web.

En el punto de mira de las autoridades británicas

Ya en el punto de mira de las autoridades británicas, la plataforma de intercambio de vídeos, propiedad del grupo chino ByteDance, es objeto de un número creciente de sanciones y restricciones en todo el mundo.

Hace dos años, el mismo regulador le impuso una multa de cerca de dos millones de libras (2,7 millones de dólares) por no facilitar a tiempo la información solicitada sobre su función de seguridad de control parental.

El año anterior, la plataforma había recibido otra multa, más elevada, de 12,7 millones de libras (17 millones de dólares) por parte de la autoridad británica de protección de datos, la Oficina del Comisionado de Información (ICO), por el uso "ilegal" de informaciones personales de menores.

"La apertura de una investigación no significa que Ofcom haya concluido que el proveedor ha incumplido sus obligaciones", señaló este jueves el regulador, que advirtió, no obstante, de que puede imponer multas de hasta el 10% de la facturación mundial de la empresa.