“El Gobierno de Claudia Sheinbaum intentará perpetuarse en el poder bajo la excusa de que hay un intento de injerencia extranjera”

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de julio, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al periodista y experto en seguridad Miguel Aquino, con quien conversó sobre los últimos señalamientos de la DEA al gobierno mexicano, luego de que varios funcionarios de la Administración del presidente Donald Trump aseguraran que este tenía claros vínculos con el narcotráfico.

“Desde hace tiempo la Administración Trump ha venido diciendo que el narcotráfico en México opera bajo la protección del gobierno. Para entender el crecimiento de una estructura criminal, no puedes dejar de lado la corrupción que pueda existir entre los diferentes niveles de gobierno. Lamentablemente, a lo largo de nuestra historia hemos visto a muchos gobernadores o hasta elementos del ejército mexicano caer. […] El partido de Gobierno en México por supuesto que intentará perpetrarse en el poder bajo la excusa de que hay un intento de injerencia extranjera.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.