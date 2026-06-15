Trump amenaza con un arancel del 100% a los vinos franceses por el impuesto digital

Publicado por Williams Perdomo 15 de junio, 2026

El presidente Donald Trump amenazó con imponer un arancel del 100% al vino y al champán franceses a menos que París elimine el impuesto sobre los servicios digitales que grava a las empresas tecnológicas. Lo hizo en una conversación publicada por The New York Post.

En 2019, recordó AFP, Francia impuso un impuesto del 3% sobre los ingresos obtenidos por las empresas tecnológicas —incluidos gigantes estadounidenses como Facebook, Amazon, Apple y Alphabet, la empresa matriz de Google— dentro de las fronteras del país.

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá a Trump el lunes antes de que comience la cumbre del G7 en el balneario de Evian, a orillas del lago Lemán.

"Mantendremos un debate respetuoso pero firme", declaró Macron a la televisión francesa el lunes, antes de la reunión.

"Los aranceles no benefician a nadie, especialmente los aranceles entre los países del G7", dijo Macron, pidiendo "estabilidad" en el comercio.

En la entrevista con el Post, Trump dijo que le había pedido a Macron "que no cobrara a las empresas estadounidenses".

"Si lo hacen, no me quedará más remedio que aplicar un arancel del 100% a todos los champanes y vinos procedentes de Francia", declaró.

"Lo único que tiene que hacer es eliminar el impuesto sobre las ventas y así no tendría ese tipo de presión", dijo refiriéndose a Macron.