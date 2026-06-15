Trump amenaza con un arancel del 100% a los vinos franceses por el impuesto digital
En 2019 Francia impuso un impuesto del 3% sobre los ingresos obtenidos por las empresas tecnológicas —incluidos gigantes estadounidenses como Facebook, Amazon, Apple y Alphabet, la empresa matriz de Google— dentro de las fronteras del país.
El presidente Donald Trump amenazó con imponer un arancel del 100% al vino y al champán franceses a menos que París elimine el impuesto sobre los servicios digitales que grava a las empresas tecnológicas. Lo hizo en una conversación publicada por The New York Post.
En 2019, recordó AFP, Francia impuso un impuesto del 3% sobre los ingresos obtenidos por las empresas tecnológicas —incluidos gigantes estadounidenses como Facebook, Amazon, Apple y Alphabet, la empresa matriz de Google— dentro de las fronteras del país.
El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá a Trump el lunes antes de que comience la cumbre del G7 en el balneario de Evian, a orillas del lago Lemán.
"Mantendremos un debate respetuoso pero firme", declaró Macron a la televisión francesa el lunes, antes de la reunión.
"Los aranceles no benefician a nadie, especialmente los aranceles entre los países del G7", dijo Macron, pidiendo "estabilidad" en el comercio.
En la entrevista con el Post, Trump dijo que le había pedido a Macron "que no cobrara a las empresas estadounidenses".
"Si lo hacen, no me quedará más remedio que aplicar un arancel del 100% a todos los champanes y vinos procedentes de Francia", declaró.
"Lo único que tiene que hacer es eliminar el impuesto sobre las ventas y así no tendría ese tipo de presión", dijo refiriéndose a Macron.
Amenazas reiteradas
Eso la convirtió, con diferencia, en el mayor mercado individual para los productores franceses, por delante del Reino Unido (11%) y Alemania (6%).
El champán y el coñac representaron el 40% del valor de las exportaciones, con alrededor de 600 millones de euros cada uno.
Los vinos tintos de Burdeos ocuparon el siguiente lugar, con 220 millones de euros, seguidos de los blancos de Borgoña, con 170 millones de euros.
Pero algunas regiones francesas dependen especialmente del mercado estadounidense.
Los productores de vinos blancos del Valle del Loira envían el 45% de sus exportaciones a Estados Unidos, y Beaujolais el 30 por ciento, mientras que solo el 16% de las exportaciones de champán se destinan al mercado estadounidense.
En enero, Trump amenazó con imponer aranceles del 200% al vino francés debido a la intención de Francia de rechazar una invitación para unirse a su "Consejo de la Paz", cuyo objetivo es resolver conflictos internacionales.