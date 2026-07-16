"Un gesto de buena voluntad": Donald Trump confirma que Irán liberó a una ciudadana estadounidense injustamente retenida desde 2024

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 15 de julio, 2026

El presidente Donald Trump anunció que el régimen de Irán permitió la liberación de una ciudadana estadounidense que se encontraba ilegalmente retenida en el país persa desde finales de 2024. El hecho se produce en un escenario de extrema fricción militar y económica entre Washington y Teherán por el control de las rutas comerciales globales.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario estadounidense dio a conocer la noticia y aprovechó la oportunidad para señalar las fallas de la gestión demócrata previa en la protección de los ciudadanos en el exterior.

"Irán ha permitido que una ciudadana estadounidense, que fue detenida injustamente en diciembre de 2024 bajo la 'presidencia' de sleepy Joe Biden, abandone el país", escribió Trump, añadiendo que la afectada se encuentra en territorio seguro, en óptimas condiciones de salud y que "¡Los Estados Unidos de América agradecen este gesto de buena voluntad por parte de Irán!".

El perfil de la víctima y el calvario bajo el régimen chií

Poco después de la declaración presidencial, el abogado de derechos humanos Jared Genser confirmó la identidad de la ciudadana.

Se trata de Dena Karari, una profesional con doble nacionalidad estadounidense e iraní que se desempeña como fundadora de la organización sin fines de lucro Children of Mehr Foundation, una entidad dedicada a canalizar donaciones privadas reguladas bajo licencia oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para asistir a menores en condiciones de extrema pobreza dentro de Irán.

El abogado defensor informó que Karari "está ahora a salvo fuera de Irán y en camino de regreso a los Estados Unidos", al tiempo que agradeció expresamente las gestiones del presidente Trump para resolver el estancamiento.

Genser detalló que el Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán le había prohibido la salida del territorio nacional tras levantarle cargos infundados de espionaje y presunta colaboración con un Estado hostil.

Durante su retención, la activista humanitaria fue sometida a decenas de extenuantes interrogatorios y a "enormes dificultades físicas y psicológicas", aunque no llegó a ingresar a un recinto penitenciario formal.

El primer avance en años y la deuda pendiente en Teherán

De acuerdo con los registros especializados de la Fundación Foley, la liberación de Karari representa el primer retorno exitoso de un ciudadano norteamericano procedente de Irán desde septiembre de 2023.

Los analistas vinculan este movimiento de Teherán con los recientes despliegues defensivos de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el Golfo Pérsico y las severas sanciones financieras aplicadas contra las redes de contrabando de crudo del régimen.

Pese al éxito de esta operación, los colectivos de defensa de derechos humanos recuerdan que la crisis de los rehenes dista de estar resuelta, calculando que al menos cinco estadounidenses continúan privados de su libertad de forma ilegal por la teocracia islámica.

Entre las víctimas identificadas públicamente figuran el periodista Reza Valizadeh, de 49 años, arrestado en marzo de 2024, y Kamran Hekmati, un ciudadano judío estadounidense de 61 años que permanece cautivo desde mayo de 2025, además de otros tres civiles capturados en el transcurso del último año.